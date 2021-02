Die Rimpar Wölfe haben in der 2. Handball-Bundesliga mit 22:23 in Hüttenberg verloren. Damit bleiben sie weiter in Abstiegsgefahr. Die Hausherren dominierten die erste Hälfte und profitierten von einigen technischen Fehlern der Gäste. Im zweiten Durchgang bäumten sich die Mainfranken nochmals auf, aber letztlich musste man sich geschlagen geben und den TV Hüttenberg auch in der Tabelle passieren lassen.

Über Ballgewinne sollte es schnell nach vorne gehen, um leichte Tore zu erzielen. Dies gelang aber nur zu Beginn des Spiels (2:1-Führung) – und dann immer seltener. Hüttenberg agierte vorne zielstrebiger und schaffte es besser seine Chancen zu nutzen. Bis zum 6:4 durch Patrick Schmidt war man noch in Schlagdistanz. Doch es fehlte an Bewegung im Angriffsspiel, und man blieb immer häufiger in der agilen 3:2:1-Abwehr der Hausherren hängen. Die Wölfe mussten nun erstmals etwas abreißen lassen und der TVH zog auf 9:4 davon (25.).

Die starke Leistung von Felix Karle (fünf Tore) reichte den Rimparern in Hüttenberg nicht. © Scheuring

Wenn die Rimparer sich Chancen erarbeiteten, stand auch häufig Routinier Nikolai Weber im Weg, der reihenweise klarste Chancen vereitelte. Die Kombination aus Fehlwürfen und technischen Fehlern war eine hohe Hypothek für die Gäste, die bis zur Pause zumindest auf vier Tore Rückstand verkürzten. Der stark aufspielende Felix Karle erzielte den Pausenstand von 11:7.

In der zweiten Hälfte gaben die Gäste aus Mainfranken direkt Vollgas. Nach 37. Spielminuten erzielte Michael Schulz nach Anspiel von Benedikt Brielmeier den Anschluss zum 11:12. Nun war es die erwartet umkämpfte Partie zwischen zwei defensivstarken Mannschaften, die beide alles gaben, um beide Punkte zu erringen.

Kaufmann setzt sich in Szene

Es war nun mehr Bewegung im Spiel der Wölfe und man schaffte es auch wieder, häufiger mit Tempo aus der eigenen Abwehr nach vorne zu spielen. Häufig war es nun Steffen Kaufmann, der seine Mitspieler sehenswert in Szene setzte. In der 43. Minute startete Felix Karle erneut einen 4:0-Lauf für die Gäste, der, abgeschlossen durch Yannik Bialowas, die 17:15-Führung mit sich brachte. Doch die Hausherren antworteten mit eine Abwehrumstellung und aus der neuen 6:0-Formation heraus schafften die Mittelhessen ihrerseits einen 4:0-Lauf. Ian Weber brachte sein Team in der mit 19:17 in Führung (52.).

Doch für diese Begegnung war ein spannendes Ende vorprogrammiert. Mit einem 22:22 in die Schlussminute. Erneut war es Ian Weber, der mit einem Schlagwurf ins untere Eck die Hessen in Führung brachte. Es blieb den Gästen noch genug Zeit für einen eigenen Angriff. Man versuchte sich nochmals eine Abschlusssituation zu erarbeiten, aber letztlich kam man an der kompakten 6:0-Formation nicht mehr vorbei und musste sich nach großem Kampf mit 22:23 geschlagen geben. Nach einer starken zweiten Hälfte muss man trotzdem ohne Punkte die Heimreise antreten. misch