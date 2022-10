Am Ende zählt einzig und allein der Sieg

SG HD-Leimen – HG Königshofen/Sachsenflur 23:25

Königshofen/Sachsenflur: Straka (6 Tore/davon 4 Siebenmeter), Mayer (6), Weiß (3), Kaiser (3), Größlein (3), M. Fischer (3), Bohlender (1), Sander, Hartnagel, Fleck, Burger, Both, S. Bleckmann.

In der Vergangenheit hatte sich die HG Königshofen/Sachsenflur als Gast in Leimen immer wieder sehr schwer getan. Deshalb war man auf das Auftreten in dieser Saison sehr gespannt. Das Trainerteam erhoffte sich, dass es der Mannschaft aus dem Taubertal gelingt, die Trainingsinhalte umzusetzen.

Neben dem verletzungsbedingten Ausfall von Luca Bleckmann (der durch Maximilian Straka auf Linksaußen gut ersetzt wurde), stand bis kurz vor Spielbeginn ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Marius Fischer, der sich nach seiner schweren Verletzung am Sprunggelenk erst seit Kurzem wieder im Mannschaftstraining befindet.

„Die Jungs in Rot“ starteten konzentriert in die Begegnung und erspielten sich prompt eine 3:1-Führung. Die glich die Heimmannschaft jedoch schnell wieder aus. Nach 18 gespielten Minuten stand es 5:5.

„Zweite Welle“ funktioniert

In der Folge erhöhte die HG das Tempo und zog durch eine präzise ausgespielte „zweite Welle“ und einer kompakten Abwehr auf 10:5 davon. Diesen klaren Vorsprung brachte die Truppe des Trainer-Trios Maag/Meder/Fischer nicht komplett in die Pause. Das Spiel wurde zunehmend fahriger. Beim Spielstand von 10:13 für die HG ging es schließlich in die Kabine.

In der zweiten Hälfte verlor das Spiel zunehmend an Struktur, was durch viele Zwei-Minuten-Zeitstrafen auf beiden Seiten nochmals verstärkt wurde. Entscheidend absetzen konnte sich in der zweiten Hälfte kein Team, jedoch wahrte die HG auch in kritischen Situationen stets ihre Führung. Ganz eng wurde es dann, als die Heimmannschaft nach 50 Minuten bis auf 20:21 verkürzte. Durch die stets vorhandene Zielstrebigkeit und positive Moral behielt die HG aber zu jedem Zeitpunkt die Oberhand und fuhr schlussendlich einen 23:25 Sieg ein.

Kein Leckerbissen

Resümieren lässt sich sagen, dass an diesem Tag keine der beiden Mannschaften handballerische Leckerbissen bot. Die Mannschaft mit dem größeren Siegeswillen ging schließlich als Sieger „von der Platte“. In der kommenden Woche tritt die HG eine weitere Auswärtsfahrt an. Sie bestreitet ihr siebtes Landesliga-Saisonspiel bei der HSG Weinheim/Oberflockenbach.