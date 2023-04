Am Ende ging die Luft aus

SG Nußloch – HG Königshofen/Sachsenflur 33:27

Königshofen/Sachsenflur: Wilm, Wamser (beide Tor), Winkler (6 Tore), Lang (6), Joh. Adelmann (6), Wolf (3), Frank (3), Bärlein (2), Fürst (1).

Das Spiel in der Frauen-Badenliga begann für beide Mannschaften wenig erfolgreich. Erst nach knapp Minuten gelang den Gästen der erste Treffer überhaupt.

Die Abwehr stand zunächst kompakt und auch Torhüterin Wilm hatte einen guten Tag. Gut herausgespielt im Angriff netzte Wolf nach noch einmal zur Führung der Gäste (4:5) ein.

Dann aber setzten sich die Gastgeberinnen durch zwei leichte Kontertore mit drei Treffern erstmals etwas ab (10:7/20. Minute). Schließlich traf Adelmann sehenswert gleich zwei Mal aus dem Rückraum und verkürzte zum Spielstand von 10:9 (22. Minute). Die Mannschaften lieferten sich weiterhin einen heißen Kampf und so leuchtete zur Halbzeitpause ein 14:14 auf der Anzeigetafel auf.

Die HG-Frauen starteten nach der Pause noch recht erfolgreich in die zweite Hälfte. Lang traf mit einem tollen Treffer von der Kreisposition zur Drei-Tore-Führung ein (18:21 in der 33. Minute). Diese Führung hielten die Taubertälerinnen dann ezwar zehn Minuten lang, dann erhöhten Gegnerinnen das Tempo und gleichzeitig schwanden bei der HG etwas die Kräfte. In der 44. Spielminute fiel schließlich der Ausgleichstreffer (23:23). Ab diesem Zeitpunkt war die wieder einmal sehr dünn besetzte Auswechselbank mit nur einer einzigen Auswechselspielerin der Grund dafür, warum es wieder einmal eine Niederlage gab, die am Ende jedoch deutlich zu hoch ausfiel.

Einmal mehr hat sich die HG nicht für eine sehenswerte erste Hälfte belohnen können und musste deshalb wieder ohne Punkte ins Taubertal zurückfahren.

Am kommenden Wochenende steht das vorletzte Auswärtsspiel der Saison gegen Heddesheim auf dem Progrramm. hgd