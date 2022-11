Abwehr wurde stabiler

HSG Odenwald-Bauland – HSG Kochertürn/Stein II 28:26

Odenwald-Bauland: Kleinert, Erbacher (beide Tor), Allin, P. Röckel, Schurz, C. Röckel (6 Tore), Haas, Horn (6), Vogel, Weimer (1), Sohns (5), Alina Friedmann (4/davon 3 Siebenmeter), Grollmuss, Edelmann (6).

In der Anfangs-Viertelstunde ließen die Gastgeberinnen zumindest in der Abwehr den nötigen Biss vermissen. Immer wieder gelangen den Gegnerinnen leichte Tore. Eine dringend notwendige Auszeit war dann offensichtlich der Weckruf zum richtigen Zeitpunkt. Die Gastgeberinnen rissen sich in der Abwehr zusammen und im Angriff gelangen nun auch Tore über den Kreis. Zur Pause führte man schließlich mit 18:15.

Auch nach der Pause agierte die Abwehr weitgehend stabil, obwohl insgesamt doch mehr Gegentore zugelassen wurden als in anderen Partien. Das lag aber auch daran, dass die Gäste allein zwölf Treffer von der Sieben-Meter-Linie erzielten. Dennoch ließ sich die Heimmannschaft die Führung bis zum Spielende nicht mehr nehmen. – Am Samstag, 19. November, geht es für die HSG mit einem Auswärtsspiel in Mosbach (15.45 Uhr) weiter. sr