40 Tore in 60 Minuten erzielt

HG Königshofen/Sachsenflur – TV Hemsbach 40:31

Königshofen/Sachsenflur: Bleckmann (9 Tore/4 Siebenmeter), Mayer (8), Größlein (7), Hartnagel (4), Deis (4), Bohlender (4), Kaiser (2), Straka (1), Burger (1), Sander, Henschel, D. Fischer, Bohlender, Berthold.

Nach der bitteren Derby Pleite gegen die HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim galt es für die Truppe des Trainertrios Maag/Meder/Fischer im Heimspiel gegen den TV Hemsbach wieder ein anderes Gesicht zu zeigen und sich vor den heimischen Fans zu rehabilitieren. Zu dem bereits bekannten Fehlen von Abwehrspezialist Dominik Weiß musste das Trainerteam auch noch auf Marius Fischer verzichten, der sich im Abschlusstraining am Sprunggelenk verletzte.

Geschwächt durch diese Ausfälle hieß es für die Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur trotzdem alles in die Waagschale zu werfen um den Favorisierten Gegnern Paroli bieten zu können.

Beide Teams begannen sichtlich nervös, was leichte Fehler zur Folge hatte. Ein erstes Ausrufezeichen setzte die HG dann mit einem Doppelschlag von Konstantin Kaiser, der innerhalb von nur zwölf Sekunden gleich zwei Gegenstöße verwandelte und damit auf 3:1 für die Hausherren stellte.

Ein weiter Rückschlag ereilte die „Jungs in Rot“ nach etwa acht Minuten nachdem Luca Bleckmann zunächst verletzt das Spielfeld verlassen musste. Er kehrte in der Folge jedoch für weitere 40 Minuten „auf die Platte“ zurück. Nach Spielschluss, als nach und nach das angesammelte Adrenalin abgebaut wurde, manifestierte sich jedoch die Befürchtung, dass er wohl mit einer Bänderverletzung länger fehlen würde.

Aller Rückschläge zum Trotz agierten die Hausherren zielstrebig im Angriffsspiel und stellten eine stabile Abwehr. Zudem konnte man sich, wie schon so oft, auf den eigenen Schlussmann verlassen. Artur Sander vereitelte die ein oder andere hochkarätige Chance der Gäste. So kam der Halbzeitstand von 21:11 nicht unverdient zustande.

Der Gegner wollte nach dem Wechsel eine Aufholjagd starten. So sah man nun bei den Gästen diverse Abwehrformationen, um der HG irgendwie doch noch den Schneid abzukaufen. Dies gelang den Gästen jedoch in keiner Phase. Die TV-Spieler wurden nun zunehmend frustrierter, was zu zu unnötigen Fouls führte. Dies alles gipfelte in einer Roten Karte fürr Brückmann, der seine Emotion nicht mehr kontrollieren konnte.

Die HG blieb unbeeindruckt von den Nickligkeiten des Gegners und baute sukzessive ihren Vorsprung aus. Das Spiel, welches durch die offenen Deckung der Gäste, im zweiten Durchgang phasenweise eher einer reinen Manndeckung entsprach, kam den beiden Rückraumspielern Nick Mayer und Moritz Bohlender entgegen, die ein ums andere Mal mit sehenswerten Eins-gegen-eins-Situationen zum Torerfolg kamen. Krönender Abschluss der Partie war Sekunden vor Schluss ein Pass von André Deis durchs ganze Feld der Gäste auf Carlo Hartnagel, der das 40. Tor an diesem Abend für die Heimmannschaft erzielen konnte.

Mit 8:2 Punkten aus den ersten fünf Spielen geht es für die Mannschaft von Maag/Meder/Fischer am kommenden Samstag, 29. Oktober, um 19 Uhr, auswärts gegen die SG HD-Leimen.