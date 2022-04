Zweiten Platz im Visier

Es ist wieder soweit. Nach zwei Jahren Corona lassen es die aktuellen Regeln wieder zu, die alt bekannten Feste aufleben zu lassen. Ab 18 Uhr geht es am Ostersamstag in der Buchener Sport - und Spielhalle mit der Begegnung der zweiten Herrenmannschaft los. Gegner wird die HSG Kochertürn/Stein II sein. Das Hinspiel hat man knapp mit 23:24 verloren. Wenn man auf die Tabelle der Bezirksklasse blickt, sind die Gäste der Favorit, denn sie liegen auf Platz vier , Buchen dagegen auf siebten Trotzdem sollte mit einer konstanten Leistung ein Sieg möglich sein.

Um 20 Uhr stehen sich dann die erste Mannschaft und der TV Hemsbach in der Landesliga-Aufstiegsrunde gegenüber. Das Hinspiel in Hemsbach vor zwei Wochen verlor man zwar (25:28), nun soll am Samstag die Revanche her. Mit einem Sieg würde man sich die Vizemeisterschaft in der Aufstiegsrunde der Landesliga Rhein-Neckar-Tauber sichern. Der aktuelle Tabellenführer SG Nußloch ist bereits weder vom TSV Buchen noch dem TV Hemsbach uneinholbar. nir

