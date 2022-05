Zweikampf um Ligaverbleib

Die beiden Nachholspiele am Donnerstagnachmittag sind in diesem Vorbericht nicht berücksichtigt.

Die drei direkten Absteiger in die Kreisklasse A stehen mit dem FC Schweinberg, dem FC Hettingen und dem FC Donebach bereits fest. Doch welche Mannschaft muss am 10. Juni in die Relegation gegen den Dritten des Unterhauses? Hier ist es noch richtig spannend. Die Eintracht Walldürn belegt mit 26 Punkten den Relegationsplatz, der SV Schlierstadt hat nur einen Punkt mehr auf dem Konto.

Die Wallfahrtsstädter haben mit der SpG Sennfeld/Roigheim und dem FC Donebach das vermeintlich einfacherer Restprogramm. Schlierstadt empfängt am Sonntag nämlich die Zweitplatzierte Spvgg. Hainstadt und ist zum Saisonabschluss beim Spitzenreiter TSV Mudau zu Gast. Beide Mannschaften werden dem SV Schlierstadt keine Punkte herschenken, da sie selbst auf jeden Zähler angewiesen sind.

Nicht nur im Tabellenkeller ist es zwei Spieltage vor Ende der Runde noch spannend, auch das Aufstiegsrennen ist noch nicht entschieden. Den direkten Aufstieg in die Landesliga werden wohl der TSV Mudau und die Spvgg. Hainstadt unter sich ausmachen. Die Odenwälder sind – beflügelt von ihrem Pokaltriumph am Mittwoch gegen Götzingen/Eberstadt – am Wochenende in Krautheim zu Gast. Für TSV-Spielertrainer Maurice Beier, der in der Jagssttalgemeinde wohnt, ist das quasi ein Heimspiel. Hainstadt ist beim SV Schlierstadt gefordert.

Der SV Osterburken kann noch ein Wörtchen mitreden, wenn es um den Relegationsplatz geht, muss dabei aber auf Patzer der Konkurrenz hoffen und seine beiden restlichen Spiele gegen den TTSC Buchen und die SpG Götzingen/Eberstadt gewinnen.

Vorerst letztes Kreisliga-Spiel

In den restlichen Begegnungen an diesem Spieltag geht es um nichts mehr. Der FC Schweinberg bestreitet am Sonntag gegen den TSV Buchen sein vorerst letztes Spiel in der Kreisliga. Vielleicht gelingt der Mannschaft von Alexander Stang und Frank Michel zum Abschluss noch einmal ein Punkt oder gar ein Sieg. Im Hinspiel im November holte der FCS immerhin ein Unentschieden.

Mit Siegen können die SpG Krautheim/Westernhausen und die SpG Waldhausen/Laudenberg ihre Platzierung in der Tabelle noch verbessern.