Zwei Zähler verloren

TSV Dörzbach/Klepsau – SGM Markelsheim/Elpersheim 1:1

Dörzbach/Klepsau: Volk, Kutscher (76. Thomas Köder), Huck, Maximilian Stauch, Kevin Walz, Julian Köder, Simon Köder, Große-Gehling (62. Nico Walz), Joel Stauch,, Stier, Marlon Gennrich.

Markelsheim/Elpersheim: Gröner, Maximilian Engelhardt, Schieser (66.Metzger), Kühweg, Julian Popp, Domenik Wischke (86. Strauß), Leonhard Popp (75. Glatz), Staudt, Silberzahn, Michler (56. Florian Engelhardt). Grüner.

Tore: 0:1 (7.) Carsten Kühweg; 1:1 (89.) Dennis Stier. – Schiedsrichter: Sven Lagerbauer (Öhringen). – Zuschauer 130.

Die SGM Markelsheim/Elpersheim trauert zwei verlorenen Punkten nach. Trotz klarer Überlegenheit reichte es dem Aufstiegsanwärter beim Aufsteiger in Klepsau nur zu einem 1:1-Unentschieden. Die Gastgeben kamen in den Anfangsminuten gut ins Spiel, hatten aber außer zwei Eckbällen nichts Nennenswertes zu verzeichnen. Schon nach sieben Minuten ging die SGM in Führung: Torwart und Verteidiger der Gastgeber waren sich nach einer Linksflanke nicht einig und Carsten Kühweg mit gutem Riecher Nutznießer dieses Patzers der Gastgeber. Diese liefen im weiteren Verlauf des ersten Durchganges ihren Gästen fast nur noch hinterher. Die Tauberäler versäumten es jedoch die Führung auszubauen: Jochen Michler lief in der 11. Minute alleine auf das gegnerische Tor zu – die Entscheidung Keeper Volk ausspielen zu wollen, erwies sich jedoch als falsch.

Mit einem sehenswerten Fernschuss verfehlte Jannik Grüner Mitte des ersten Durchgangs knapp das Ziel, Leonhard Popp hatte im Anschluss an eine Ecke gleich zweimal die Chance, den Ball im Netz unterzubringen. „Die Kontrolle ist da“, kommentierte Axel Schmidt treffend in der Halbzeitpause die Leistung seiner Mannschaftskameraden. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste zunächst weiter alles im Griff, jedoch mit deutlich weniger Durchschlagskraft als vor der Pause.

Die Partie war über weite Strecken des zweiten Durchgangs sehr zerfahren. „Wir haben verpasst das zweite Tor zumachen“, resümierte SGM-Spielertrainer Sascha Silberzahn und dachte dabei sicher auch an die vergebene Riesen-Kopfballchance von Jannik Grüner in der 75. Minute. „Dann fangen wir das Gegentor ein, das von Dennis Stier auch gut gemacht war“.

Für den nach wie vor verletzten Spielertrainer der Gastgeber, Christian Schappes, war der harte und bestens platzierte Schuss ins lange Eck des Gästetores ein „Lucky Punch“. „Wir haben in der Schlussphase alles nach vorne geworfen. Es war ein glücklicher Punktgewinn für uns. Markelsheim/Elpersheim ist nicht umsonst Favorit und war deutlich überlegen“, freute sich Schappes über das Unentschieden, das sich sein stark ersatzgeschwächtes Team bravourös erkämpft hatte und das in der fünfminütigen Nachspielzeit nochmals in Gefahr war: Im Anschluss an einen Freistoß aus dem linken Halbfeld zappelte der Ball im Netz des TSV- Kastens. „Der Unparteiische gab zunächst das Tor, nahm dann diese Entscheidung eine halbe Minute später zurück und entschied auf Abseits“, ärgerte sich Sascha Silberzahn über diese Entscheidung, die für Team und Anhang der Gäste nicht nachvollziehbar war.

Markelsheim/Elpersheim musste aber auch vor ihrer eigenen Türe kehren: zu früh hatten sie in den Verwaltungsmodus umgeschaltet – bei einer hauchdünnen 1:0-Führung ist dies immer riskant.