Obwohl deutlich ersatzgeschwächt, landete der TSV Tauberbischofsheim zuletzt in Gissigheim einen wichtigen 4:2-Erfolg gegen den FV Brehmbachtal, der zur derzeitigen Tabellenführung der Kreisstädter führte. Am kommenden Spieltag geht der TSV gegen die Kickers DHK Wertheim auch deshalb als klarer Favorit ins Rennen. Besonders in der Offensive sind die „Rot-Weißen“ bislang sehr

...