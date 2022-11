Zwei Nachholspiele

In der Fußball-Landesliga Odenwald werden am heutigen Dienstag, 22. November, die ersten beiden der insgesamt fünf ausgefallen Partien vom Wochenende nachgeholt. Jeweils um 19 Uhr beginnen die Spiele Spvgg. Neckarelz gegen den FC Schloßau sowie FV Lauda gegen TSV Oberwittstadt. In beiden Begegnungen geht die jeweilige Heimmannschaft als Favorit aufs Feld.

Die ebenfalls wegen des miserablen Wetters und den damit verbundenen schlechten Platzverhältnisse ausgefallenen Spiele TSV Rosenberg gegen SV Neunkirchen und FV Reichenbuch gegen VfR Uissigheim werden am Mittwoch, 30. November, nachgeholt.

Noch keinen neuen Termin gibt es für die Partie FV Mosbach gegen FC Grünsfeld, die am Sonntag ebenfalls nicht stattfinden konnte. ptt