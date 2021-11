Zwei Elfmeter in einem Spiel

SGM Markelsheim/Elpersheim II – TSV Althausen/Neunkirchen 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tore: 0:1 (35., Strafstoß) Tom Simon, 0:2 (48.) Sebastian Hess, 1:2 (90. +3, Strafstoß) Christian Gundling. – Schiedsrichter: Manfred Schmierer (Assamstadt).

Hochmotivierte Gastgeber starteten engagiert in die Partie und entwickelten frühzeitig ein spielerisches Übergewicht. Die Quittung für nicht verwertete Torchancen bekamen die SGM, nachdem eine Angriffsaktion von Hess nur noch mit der Hand geklärt wurde. Den Strafstoß verwandelte Simon souverän. Nach Wiederanpfiff setzte sich Hess gegen Betz durch und erhöhte auf 0:2. Darauf antwortete die Heimelf mit wütenden Angriffen, wobei mehrere Möglichkeiten ausgelassen wurden. Erst in der Nachspielzeit stellte Gundling, der nach einem Foul den fälligen Strafstoß selbst verwandelte, den Anschlusstreffer her.