Zwei Elfer verwandelt

SV Wachbach – Spfr Leukershausen-Mariäkappel 1:2

Wachbach: Hadamek, B. Dörner, Fries, Kißling, F. Dörner, Feidel, Botsch, Schmitt, Weiß, Wolfarth.

Simon Kißling (blaues Trikot) traf gleich zweimal. © Robert Stolz

Leukershausen: Schmieg, Däscher, Bäuerle, Wacker, Kreidl, Fohrer, Strehle, Labusaga, Wacker, Saidy, Kubicza.

Tore: 1:0 (20. Foulelfmeter), 2:1 (76. Foulelfmeter) Simon Kißling, 1:1 (70.) Pascal Wacker. – Schiedsrichter: Markus Kaiser (Heilbronn).

Bei Dauerregen hatten die Gäste die ersten beiden nennenswerten Torabschlüsse durch Saidy und Wacker welche Hadamek abwehrte. Nach einem Doppelpass mit Kißling prüfte Wolfarth erstmals Schmieg im Tor der Sportfreunde. In der 19. Spielminute spielte Kießling den eingelaufenen Fries in der Schnittstelle der Gästeabwehr frei. Der herauseilende Torhüter stoppte Fries mit einem Foulspiel – den fälligen Foulelfmeter verwandelte SV Torjäger Kießling sicher zum 1:0 für den SV Wachbach. In der Folgezeit sahen die Zuschauer eine abwechslungsreiche und intensiv geführte Bezirksligabegegnung mit Offensivaktionen für beide Mannschaften. In der 53. Spielminute hatten die Gäste Glück als Kißlings Torschuss gegen den Pfosten knallte. Im Gegenzug schepperte es dann am Wachbacher Gebälk. Nach einem Eckball für den SV parierte Schmieg sehenswert. Wachbach nutze die Gelegenheiten nicht konsequent aus, so waren es die Gäste die nach einem Querpass von Bäuerle auf Wacker zum 1:1 ausglichen. Nach feinem Zuspiel von Schmieg auf Wolfarth kbehalf sich Leukershausens Verteidiger nur mit einem Foulspiel. Kißling verwandelte erneut sicher und brachte den SV mit 2:1 in Führung. Wachbach verteidigte die Führung bis zum Schlusspfiff.