Zwei Derbys warten auf die Zuschauer

Am Samstag steigen gleich zwei spannende Derbys in der Kreisklasse C. Der TSV Kreuzwertheim II trifft auf die SpG Boxtal II/Mondfeld. Die Gäste als Tabellenführer sind dabei aber die klaren Favoriten.

In Gerchheim heißt die Spielgemeinschaft den TuS Großrinderfeld II auf heimischem Rasen willkommen. Allerdings dürfte diese Partie nur das Vorspiel für die Begegnung im Anschluss sein: Da treffen die beiden ersten Mannschaften aus der Kreisliga aufeinander. Während der TuS Großrinderfeld II weit oben in der Tabelle steht, findet sich die SpG Gerchsheim II/Unteralterheim im unteren Drittel wieder. nb

