Zwei bleiben, einer geht

Fußball-Landesligist 1. FC Umpfertal freut sich, dass Trainer Dennis Herrmann und sein Co-Trainer Tobias Würzberger dem Verein über die aktuelle Saison hinaus erhalten bleiben. In der Rückrunde sollen alle Kräfte mobilisiert werden, um das große Ziel Klassenerhalt in der Landesliga Odenwald zu erreichen. In der zweiten Mannschaft des FCU steht hingegen ein Wechsel auf der Trainerposition an. Der aktuelle Trainer Steven Becker wird den Verein nach zwei Jahren im Sommer verlassen. Erfreulicherweise konnte man die Weichen für die Zukunft der Reservemannschaft bereits stellen. So freut man sich, Murat Pehlivan als Trainer für die kommende Spielzeit 2023/24 vorstellen zu können.

