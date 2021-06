Zurück zum MSV Duisburg

Der venezolanische Nationalspieler Rolf Feltscher, in der der vergangenen Spielzeit nach der kurzen Winterpause für den FC Würzburger Kickers in der 2. Liga spielte, hat einen neuen Verein gefunden.

AdUnit urban-intext1

Der Defensivspieler kehrt zum MSV Duisburg zurück und erhält bei den Zebras einen Vertrag für die kommenden drei Jahre. „Es war uns wichtig, dass wir uns auf der Rechtsverteidiger-Position stabilisieren und verbessern. Rolf Feltscher bringt die MSV-DNA und internationale Erfahrung mit. Ihn kann man also zu unseren Leistungsträgern zählen“, so Duisburgs Chef-Trainer Pavel Dotchev.

Der Defensivmann spielte bereits zwischen 2014 und 2016 für Duisburg gespielt, dabei in 56 Spielen zwei Tore erzielt: „„Ich freue mich extrem, dass ich wieder nach Hause komme.“

Nach Stationen bei Getafe, Real Saragossa, Cardiff City und Los Angeles Galaxy ist er im Januar wieder in Deutschland bei den Würzburger Kickers gelandet. In seinen 19 Spielen in der 2. Liga hat er den Abstieg der Unterfranken aber auch nicht mehr verhindern können.

AdUnit urban-intext2

Aktuell gehört Feltscher zum Kader der venezolanischen Nationalmannschaft, die bei der Copa America am Ball ist. Allerdings hat sich der 30-Jährige mit dem Corona-Virus infiziert und ist derzeit wie andere Nationalspieler Venezuelas in Quarantäne. Für Venezuela hat Feltscher bislang 27 Länderspiele bestritten.

MSV-Sportdirektor Ivo Grlic: „Rolf Feltscher verkörpert mit jedem Prozent das, was wir uns von einem Mentalitäts- und Führungsspieler erwarten. Er ist noch einmal gereift und wird uns gut tun.“ pati

AdUnit urban-intext3