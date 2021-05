Zurück auf den Platz

Die Sehnsucht nach der Rückkehr auf den Platz ist bei den Fußballern groß. In der Hoffnung, dass es bald wieder möglich ist, plant der württembergische Verbandsligist FSV Hollenbach im Juli den Jako Cup. Mit dem Vorbereitungsturnier unter Wettkampfbedingungen will der Club in Zusammenarbeit mit seinem sponsor und Ausrüster das Comeback im regionalen Fußball einläuten.

Das Turnier soll am 10. und 11. Juli mit Qualifikationsturnieren an drei Standorten starten. Die Sieger dieser Turniere treten am 17./.18. Juli beim Finalturnier in der Hollenbacher Jako-Arena an. Die aktuellen Corona-Regeln und Bedingungen zur Austragung sind natürlich Bestandteil der Planung. Daher können die Gegebenheiten bis Anfang Juli noch an die aktuellen Vorgaben angepasst oder das das Turnier im Zweifel abgesagt werden. Auch die Zulassung von Zuschauern ist davon abhängig und wird nach den aktuell geltenden Regeln entschieden.

Die Qualifikationsturniere sollen beim TSV Assamstadt, beim TV Niederstetten und beim SV Mulfingen ausgerichtet werden. Pro Gruppe dürfen acht Mannschaften teilnehmen. Gespielt werden zwei Mal 25 Minuten. Der Sieger jedes Turniers qualifiziert sich für das Finale. Bereits für das Finale gesetzt sind der Oberligist Neckarsulmer Sport-Union sowie die Verbandsligisten FSV Hollenbach, VfR Gommersdorf und TSV Crailsheim.

Anmeldung ist noch bis 31. Mai per E-Mail an selina.muehleck@jako.de möglich. Pro Verein kann nur eine Mannschaft angemeldet werden. jc

