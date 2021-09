Zur Pause war alles klar

Im ersten LandesligaSpiel der Saison starteten die Fußballfrauen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim furios und begeisterten die zahlreichen Zuschauer im Tauberstadion beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim III. In der ersten Spielhälfte ließ die Heimelf keine Chancen der TSG’lerinnen zu und verwertete ihrerseits die sich bietenden Tormöglichkeiten. Die Feldvorteile der Heimelf wurden konsequent in Tore umgemünzt.

Hoffenheim zeigte jedoch auch bisher ungekannte Schwächen zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld. Die Heimelf bot eine sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung. Sabrina Knüll eröffnete den Torreigen in der 22. Minute. Auch das 2:0 erzielte Sarah Kilian. Das 3:0 (35.) brachte bereits die Vorentscheidung. Kurz vor der Halbzeit verkürzte Hoffenheim auf 1:3.

In der zweiten Spielhälfte gestaltete die Heimelf das Spiel zwar nicht mehr so dominant, jedoch war der Sieg nie in Gefahr. sha