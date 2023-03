Zum Auftakt ein echter Kracher

Nachdem in der Kreisliga Buchen und der Kreisklasse A bereits seit zwei Wochen wieder gekickt wird, startet nun auch die unterste Klasse des Fußballkreises in die Rückrunde. Und das neue Fußballjahr in dieser Spielklasse beginnt gleich mit einem echten Kracher: Tabellenführer SpG Bofsheim/Osterburken II empfängt den Zweitplatzierten, die SpG Ahorn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beide Mannschaften sind punktgleich und haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Sie haben einmal unentschieden gespielt. Und das war im Hinspiel im September, als sich beide Mannschaften 1:1 trennten. Der Spitzenreiter stellt die beste Offensive und auch beste Defensive der Liga. Sowohl Bofsheim/Osterburken II als auch Ahorn werden gewillt sein, weiter ungeschlagen zu bleiben. Es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft besser aus der Winterpause kommt.

Die dritte Mannschaft, die noch ein Wörtchen um die Meisterschaft in der B-Klasse mitreden kann, ist die SpG Krautheim/Westernhausen II. Der Tabellendritte, der derzeit vier Zähler Rückstand auf das Spitzenduo hat, empfängt die Eintracht Walldürn II.