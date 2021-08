Zimmern klar unterlegen

FC Zimmern – SpG Oberwittstadt II/Ballenberg I 0:5

Zimmern: Ackermann, Baur, Barth (80. J. Holzschuh), D. Holzschuh (60. Valdir), Kolbenschlag, Kipphan (57. Krol), Schindler, Alter, Grimm, Schweizer, Sisman (40. Zuniga Hidalgo).

DFC Zimmern (blaue Trikots) unterlag der Spielgemeinschaft Oberwittstadt/Ballenberg. © Martin Herrmann

Oberwittstadt/Ballenberg: Tippelt, Otterbach (63. Mewes), Volk, Friedlein (75. Schiffmann) , Deuser, Wozniczka, Kappler (72. Löffler), Maier, Götzinger (70. Gerstner), Hofmann, Häffner.

Tore: 0:1 (8.), 0:2 (51.), 0:3 (60.), 0:4 (71.) 0:5 (85.)Luca Hofmann. – Schiedsrichter: Siegbert Breitenbach (Gommersdorf).

Im Samstagsspiel der A Klasse Buchen ginf der Gast bereits in der siebten Spielminute in Führung. Nach verteiltem Spiel wurden mit diesem Ergebnis die Seiten gewechselt. Nach 53 Minuten erzielte die Spielgemeinschaft durch einen Konter das zweite Tor.

In der 55. Minute hatte die Heimmannschaft durch einen Elfmeter die Chance zu verkürzen, jedoch wurde dieser verschossen. Das 0 zu 3 fiel durch einen Konter der Gäste. In der 74. Minute erzielten die Gäste das vierte und in der 85. Minute das fünfte Tor zum Endstand erzielen. Die Leistung der Heimmannschaft ließ über 90 Minuten zu wünschen übrig.