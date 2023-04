Ziel heißt Champions-League

Vier Wochen sind seit dem Spielausfall in Frankfurt vergangen, jetzt am Sonntag (29. April, 13 Uhr) wird die Begegnung der Frauen-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim im Stadion am Brentanobad nun nachgeholt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Ausgangslage hat sich für beide Teams kaum verändert. Das Duell heißt weiterhin Dritter gegen Vierter – und zu gewinnen gibt es drei wichtige Punkte im Kampf um die Champions League-Qualifikation.

Hoffenheims Cheftrainer Stephan Lerch über die Ausgangslage vor dem Spiel in Frankfurt: „„Die Ausgangslage ist im Grunde so wie vor dem ursprünglichen Spieltermin Anfang des Monats. Das haben wir uns durch den Sieg in Leverkusen erarbeitet. Wir freuen uns sehr auf dieses Highlight-Spiel, das wir uns durch die Ergebnisse der vergangenen Wochen verdient haben. Für uns gilt mit Blick auf die Tabelle natürlich: Verlieren verboten. Aber das thematisieren wir gar nicht so richtig, sondern konzentrieren uns auf unsere Leistung, denn die können wir beeinflussen. Wir wollen an unsere Grenzen gehen, Gas geben und alles raushauen. Dann schauen wir, was dabei herauskommt. Die Mannschaft hat auf jeden Fall Bock und will eine Reaktion auf die Leistung in Leverkusen zeigen.“

Mehr zum Thema Bundesliga BVB-Profi Can: «Jeder hier in der Stadt will Meister werden» Mehr erfahren Fußball Obacht vor dem Umschaltspiel Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel TSG Hoffenheim Hoffenheims Trainer Matarazzo verbietet sich das Grübeln Mehr erfahren

Franziska Harsch, die in Leverkusen mit einer Erkältung ausgefallen war, hat bereits wieder voll mit der Mannschaft trainiert. Auch bei Melissa Kössler ist man bei der TSG für Sonntag optimistisch. pik