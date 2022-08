Zieht es die Hohenloher nach Baden?

Es rumort mächtig: Immer mehr Bezirke gehen auf Konfrontation mit dem Württembergischen Fußball-Verband (WFV). Nicht nur der Fußballbezirk Hohenlohe stemmt sich gegen die Zerschlagung seines Bezirks, sondern auch der Fußballbezirk Böblingen/Calw. Dessen Forderungen gegen den Verband gehen sogar deutlich weiter als die der Hohenloher. Zunächst einmal gibt es eine Unterschriftensammlung, die sich gegen die Auflösung des Bezirks richtet. Zudem wird dazu aufgefordert, Banner an allen Sportplätzen aufzuhängen, und sich gegen diese Reform auszusprechen. „Wir haben vor, dass ihr (Anmerkung d. Red.: also die Vereine des Fußballbezirks Böblingen) das zweite und dritte Punktspiel der Kreisliga A und der Bezirksliga boykottiert“, heißt es in einem Schreiben an die Vereine des Bezirks. „Wie darauf der Verband reagiert, haben wir keine Ahnung. Sollten sie Strafen ansetzen, wäre dies armselig“, gehen die Bezirksoberen auf Konfrontationskurs mit dem Verband. Zudem werden die Klubs angehalten, noch in diesem Jahr einen Bezirkswechsel zu beantragen: Falls der Verband die Gespräche verweigere, drohen zahlreiche Bezirksmitarbeiter mit Rücktritt.

Auch in Hohenlohe gab es schon erste Stimmen, die einen Streik fordern, um ein klares Zeichen in Richtung Verband zu setzen, unter dem Motto „Wer jetzt nicht mitkämpft, hat für immer verloren.“ Erste Gedankenspiele gibt es bereits: „Wie wäre es zum Beispiel damit, wenn alle Vereine des Altkreises Mergentheim einen Wechsel zum Fußballverband Baden oder die grenznahen Vereine nach Bayern beantragen würden?“ Sinnvoll wären auf jeden Fall zeitnah weitere Vereinstreffen oder sogar ein außerordentlicher Bezirkstag, um das Vorgehen zu besprechen und zu kanalisieren.