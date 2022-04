Würzburg empfängt Ludwigsburg

Zum letzten Heimspiel in der langen Karriere von BBL-Rekordspieler Alex King kommt an diesem Dienstag (Beginn 19 Uhr) ein Gegner vom anderen Ende der easyCredit BBL-Tabelle in die tectake Arena in Würzburg: Der Ex-Würzburger Jordan Hulls und seine MHP Riesen Ludwigsburg kämpfen auf Rang vier noch um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Playoffs und haben die Niners Chemnitz im Nacken.

Im Finalturnier

Headcoach John Patrick und sein Team zogen durch einen Sieg im entscheidenden dritten Spiel des Viertelfinales in das Finalturnier der Basketball Champions League ein. Spiel 1 der Playoff-Serie gegen den rumänischen Vertreter Cluj-Napoca war auch der Grund, warum die Partie des 30. BBL-Spieltags um zwei Wochen verschoben werden musste.

Passend zum aggressiven und sehr physischen Spielstil der Barockstädter wurde Flügelspieler Justin Simon von den Kapitänen und Coaches in dieser Woche zum besten Verteidiger der Liga gewählt.

Regelmäßig zweistellig

Der 25-jährige US-Amerikaner ist aber auch wichtiger Bestandteil der Ludwigsburger Offensive: Er erzielt 13,9 Punkte pro Partie und liegt damit nur knapp hinter Allrounder Jonah Radebaugh (14,0 Punkte/5,1 Rebounds/3,6 Assists/1,7 Steals pro Partie) auf Rang zwei der teaminternen Scorerliste. Auch „Sniper“ Jordan Hulls, der nachverpflichtete Center Ethan Happ und Oldie Tremmell Darden punkten regelmäßig zweistellig für die Riesen.