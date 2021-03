Ab der kommenden Saison 2021/22 wird Tobias Würzberger das Trainerteam seines Heimatvereins TSV Unterschüpf/Kupprichhausen als Spielertrainer bereichern. Das teilte der TSV uns gestern mit.

Der Kontakt zwischen Tobias Würzberger, der in der aktuellen sowie in der vorangegangenen Saison in der ersten Mannschaft des VfR Gommersdorf spielte, und Joachim Schroth, Cheftrainer der ersten Mannschaft des TSV Unterschüpf/Kupprichhausen), wurde stets aufrechterhalten. Als Würzberger nach drei erfolgreichen Jahren „Schüpf/Kuba“ in Richtung Gommersdorf verließ, versprach er seinem damaligen Trainerkollegen Schroth, dass er eines Tages zurückkehren wird und er der Erste seim werde, mit dem er darüber reden werde. Umgekehrt gab es das Versprechen, dass ihm immer die Türe offengehalten würde. Sicherlich förderlich für die Entscheidung Würzbergers war, dass mit Nikola Ilic bereits ein Co-Trainer in der Spielgemeinschaft da ist, mit dem Würzberger immer mal gerne zusammenspielen wollte, was zweimal fast geklappt hätte – aber eben nur fast.

Als Schroth seinen bisherigen Trainerkollegen Ilic (Co-Trainer der ersten Mannschaft) und Bahner (Cheftrainer der zweiten Mannschaft) sowie den Vorständen der beiden Vereine mitteilte, dass die konkrete Chance bestehe, Würzberger zurückzuholen, zeigten diese sich ebenfalls begeistert.

„Da es bisher keine Schwierigkeiten mit drei Trainern gab und man mit Würzberger als Spielertrainer in der Vergangenheit ausschließlich Positives verbindet, wird die Zusammenarbeit harmonisch ablaufen“, ist sich Schroth sicher. jos

