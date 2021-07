Wormatia Worms zieht’s durch

Wormatia Worms wird den Kampf um die Teilnahme an der kommenden Regionalliga-Spielzeit bis zum Ende durchfechten, auch wenn eine mögliche richterliche Entscheidung relativ nah an den geplanten Saisonbeginn heranreichen sollte. Darauf hat sich der Vorstand der Wormatia mit einem Anwalt verständigt. Das Treffen war einberufen worden, nachdem das angerufene Schiedsgericht am Landgericht Karlsruhe den Verfahrensbeteiligten seine Zuständigkeit signalisiert und der Regionalliga GbR als beklagter Institution bis zum 28. Juli eine Frist gesetzt hat, sich zur Sache zu äußern. „Das Treffen hat vornehmlich dazu gedient, uns gegenseitig noch einmal zu vergewissern, dass wir wirklich alle relevanten Punkte zusammengetragen haben“, beschreibt Wormatia-Sportvorstand Ibrahim Kurt den Grund der Zusammenkunft. Obgleich sich Worms kämpferisch zeigt, aus den Aussagen Kurts schimmern deutliche Zweifel durch, ob man tatsächlich 2021/22 in der 4. Liga landet: „Wir haben nun unsere Schiedsklage beim Landgericht Karlsruhe eingereicht und hoffen, auch wenn diese Hoffnung schwindet, dass wir Gerechtigkeit erfahren - und sei es nur, indem zumindest einmal alle Kriterien berücksichtigt werden und wir nicht mit dem Gefühl zurückbleiben, bei der Nichtzulassung über den Tisch gezogen worden zu sein.“ Ob hingegen Eintracht Trier weitere Schritte gegen die verweigerte Teilnahme an der Regionalliga Südwest Spielzeit 2021/22 unternimmt ist derzeit allerdings noch offen. pati

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1