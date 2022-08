Wo beim Gegner noch die Null steht

Am Ende überwog am Mittwochabend beim FSV Hollenbach die Zufriedenheit. Auch wenn gegen die Sport-Union Neckarsulm sicher mehr als ein Punkt möglich gewesen wäre. Doch der späte Zeitpunkt des Ausgleichstreffers sorgte für Erleichterung. Mit fünf Punkten nach drei Spielen ist der Saisonstart auch im erhofften Bereich. Nun geht es für den Oberligisten am Sonntag um 15 Uhr zum Mitaufsteiger Offenburg.

„Wir fahren mit breiter Brust nach Offenburg“, sagt FSV-Manager Karl-Heinz Sprügel. „Wir fahren dorthin und wollen punkten.“ Die Gastgeber verloren am Mittwoch deutlich mit 0:5 beim ATSV Mutschelbach – ebenfalls ein Aufsteiger. Mit einem Punkt und einer Tordifferenz von 0:8 steht der OFV bereits etwas unter Druck. Den Punkt holte Offenburg beim 0:0 gegen Ravensburg am Samstag. Dem Team fehlt es derzeit noch an Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor.

Geschenke sind verboten

Sprügel hofft bei seiner Mannschaft, dass es die Nachlässigkeiten wieder abstellt. „In der Oberliga darf man keine Geschenke verteilen. Das stößt bitter auf.“ Schließlich sind die bisherigen vier Gegentreffer in erster Linie eigenen Fehlern oder zumindest Nachlässigkeiten zu verdanken.

Aber bei aller Kritik lobte Trainer Martin Kleinschrodt nach dem 2:2 gegen Neckarsulm: „Was mir am besten gefallen hat, ist, dass wir Moral bewiesen haben. Wir wollten den Ausgleich unbedingt.“ Aber es dauerte eben bis zur 89. Minute, ehe er fiel. Er kritisierte aber auch: „Wir hatten im Zentrum nicht die Dominanz und haben es zu unklar gespielt.“ Nun hofft er, dass die Mannschaft in Offenburg die Fehler wieder abstellt – und eben mit breiter Brust und dominant auftritt.