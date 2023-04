„Wir sind mental auf einem ganz anderen Level“

Vier Siege in Folge gab es vor der Niederlage am Sonntag gegen Grünsfeld für den TSV Oberwittstadt. Die FN sprachen mit Trainer Mario Greco.

Hat der späte Grünsfelder Siegtreffer am Sonntag Ihre Mannschaft sehr gewurmt?

Mario Greco: Ja, definitiv. Das Gegentor war natürlich bitter. Wen hätte das nicht gewurmt? Wir haben uns nach dem 0:2-Rückstand in das Spiel zurückgekämpft und auch verdient das 2:2 erzielt. Danach hatten wir noch eine hundertprozentige Torchance und zwei Lattentreffer. Da hätten wir natürlich das 2:3 erzielen können – gar müssen. Leider waren wir in dieser Phase des Spiels nicht so kaltschnäuzig. Ich wäre mir sicher gewesen, dass Grünsfeld nach dem 2:3 nicht mehr zurückgekommen wäre. Dass wir dann natürlich das 3:2 für Grünsfeld selbst „vorlegen“ hat sehr geschmerzt. Aber so ist der Fußball. Diese Niederlage wird uns nicht umwerfen. Das Spiel ist abgehakt und der Blick richtet sich auf Donnerstag.

Jetzt kommt der SV Nassig. Im Hinspiel fiel nach Ihrem Führungstor und dem Ausgleich der 2:1-Siegtreffer für den SV Nassig erst zehn Minuten vor Schluss. Fehlt der Mannschaft manchmal die Konzentration über 90 Minuten?

Greco: In der Hinrunde waren wir bei Weitem nicht so gefestigt und als Team gewachsen, wie wir es jetzt sind. Zumal sind wir mental auf einem ganz anderen Level. Die Mannschaft hat in ihrer Entwicklung einen riesigen Schritt gemacht und entdeckt gerade ihr Potenzial. Zudem pusht uns der interne Konkurrenzkampf enorm. Die Jungs sind bereit und brennen. Wir haben aus dem Hinspiel noch etwas gut zu machen. Deshalb würde ich Ihre Frage ganz klar mit einem Nein beantworten.

Wären Sie am Saisonende mit dem derzeitigen achten Tabellenplatz zufrieden?

Greco: Man darf nicht vergessen, dass wir uns noch immer im Umbruch befinden. Dieser wird auch nach dieser Runde nicht komplett abgeschlossen sein. Daher würde ich das unterschreiben.

Werden Sie auch in der nächsten Spielrunde 2023/24 dem TSV Oberwittstadt als Spielertrainer zur Verfügung stehen?

Greco: Davon gehe ich aus. Ich bin fit und wenn meine Mannschaft mich braucht, werde ich zur Verfügung stehen. ferö/Bild: Martin Herrmann