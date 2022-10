„Wir sind gerüstet“

Dank später Tore gewann der SSV Gaisbach die Partie gegen Altenmünster und baute die Tabellenführung auf vier Punkte gegenüber Sindringen/Ernsbach aus. Die Sindringer gewannen das Spitzenspiel in Michelfeld und verdrängten Wachbach und Michelfeld auf die Plätze drei und vier. Im Altkreisderby teilten sich der VfB Bad Mergentheim und der TV Niederstetten leistungsgerecht die Punkte. Beide hängen in der unteren Tabellenhälfte fest und treffen nun auf Teams, die sich auch in diesem Teil der Tabelle befinden. Wachbach empfängt die Untermünkheimer, die in den letzten fünf Begegungen nur gegen Niederstetten verloren haben.

„Die Pause kam uns gerade recht“, so Trainer Arben Kaludra. „Wegen Krankheit oder Verletzung wären Botsch, Feidel Thissen und Stier ausgefallen. Ich hoffe bis Sonntag sind sie wieder fit. Manuel Gerner wird mit gebrochener Rippe eine Weile ausfallen.“

Mit Untermünkheim kommt ein Gegner nach Wachbach, der vor der Saison als Titelfavorit gehandelt wurde. Hinter diesen Erwartungen bleiben sie aber momentan zurück. Zu Beginn der Saison war der Wurm drin, zuletzt besiegte TuRa zwei gute Gegner knapp und will das Feld von hinten aufrollen. „Natürlich sind sie viel besser als der Tabellenplatz derzeit aussagt. Ob sie ihre Krise überwunden und zu alter Stärke gefunden haben, wird das Spiel zeigen. Wir sind gut gerüstet und werden ihnen alles abverlangen.“

Niederstettens Trainer Henning Westphal fand das Ergebnis im Derby in Ordnung: „Beide Mannschaften waren zumeist wenig zwingend, je eine Chance genutzt, am Ende je eine große vergeben. Wegen unserer Ausfälle durch kurzfristige Abwesenheit oder Krankheit bin ich damit zufrieden.“ Gegen Bühlerzell möchte der TV die bisher überschaubare Heimbilanz, es gab erst einen Heimsieg, aufbessern. „Ich bin zuversichtlich, dass das gegen Bühlerzell, neben Wachbach ein Urgestein der Bezirksliga, gelingen wird. Sie hatten im Sommer aber einige Abgänge und Karriereenden zu verkraften und tun sich bisher eher schwer.“ Bis auf die „Studenten“ sind alle Feldspieler da und der Coach hofft darauf, dass alle gesund sind: „Im Tor zeichnet sich ein Problem ab, sowohl Jonas Dreher als auch Nico Wagner haben sich beim Derby verletzt. Mal sehen, welchen wir fit kriegen.“

Es wurde nichts mit dem zweiten Heimsieg für den VfB im Derby. „Anfangs hatten wir mehr vom Spiel, wurden aber nach unnötigem Ballverlust und einem sehr gut zu Ende gespielten Konter von Niederstetten zum 0:1 kalt erwischt. Für den Ausgleich mussten wir in der zweiten Hälfte enormen Aufwand betreiben. Das Unentschieden geht am Ende für beide Mannschaften in Ordnung“, so das Fazit von VfB-Sportvorstand André Herber. Nach dem erneuten Remis wird das Spiel in Altenmünster für die Mannschaft um das Trainerduo René Heckmann und Stephan Braun richtungsweisend sein. Dafür fordert der Sportvorstand „einfach mehr Feuer und Leidenschaft im Spiel und im gesamten Team. Jeder muss für jeden da sein – nur so können wir in Altenmünster auf den ersten Auswärtsdreier hoffen.“ Felix Schmidt (verletzt) fehlt weiterhin und hinter dem Einsatz von Janik Ondrasch (Verletzung am Sprunggelenk) steht noch ein dickes Fragezeichen. Zurück im Aufgebot sind dafür wieder Maximilian Hay und Florian Hehn, die gleich wieder für ihren Verein loslegen können.