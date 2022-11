Vier Niederlagen in Folge haben den FSV Hollenbach mitten in den Abstiegskampf der Oberliga katapultiert. Genau das wollten Trainer Martin Kleinschrodt und sein Team unbedingt vermeiden. Andererseits wussten sie, dass so eine Phase kommen kann. „Jeder ist enttäuscht. Aber so ist es im Fußball, wenn man keine guten Spiele macht“, sagt der Coach. Allzu viel wollte er auch gar nicht über den nächsten Gegner SV Oberachern sagen. Zu sehr sind seine Spieler momentan mit sich selbst beschäftigt. „Es wird nicht leicht, weil Oberachern eine sehr gute Mannschaft ist“, sagt er über das Gastspiel am Samstag um 14.30 Uhr. „Die haben sehr gute Einzelspieler, eine sehr gute Offensive mit Cemal Durmus, Marin Stefotic und Nico Huber.“ Die Gastgeber sind aber auch verwundbar. Vergangenen Samstag unterlagen sie beim ATSV Mutschelbach mit 1:3. Mit 22 Punkten steht Oberachern dort, wo die Hollenbacher gerne wären. Bis zum Ende der Vorrunde hätte Kleinschrodt gerne 23 Punkte gehabt. Das wird nun schwer, ist aber bei noch zwei Spielen gerade so machbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„So eine Phase haben wir die letzten vier Jahre nicht mitgemacht“, sagt Kleinschrodt. „Aber jetzt sind die Gegner deutlich besser als in der Verbandsliga, es kommt mehr Gegenwehr und die Fehler werden gnadenlos ausgenutzt. Für uns ist es jetzt wichtig, dass wir den Kopf frei bekommen. Die Jungs können es, sie können es alle.“ Doch im Moment sind die Hollenbacher etwas gehemmt, es fehlt das Selbstvertrauen. Jeder ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, um die Fehler eines anderen ausbügeln zu können. „Wir müssen das jetzt annehmen und entgegenwirken“, sagt Kleinschrodt „Wir müssen voll fokussiert sein.“

So waren taktische Belange in dieser Woche eher im Hintergrund. „Die Jungs sind mit sich selbst beschäftigt. Das merkt man. Da können sie eh nichts so richtig aufnehmen.“ Also ging es eher darum, die Köpfe frei zu bekommen. „Wir müssen wieder dahinkommen, dass wir unser Spiel machen können“, sagt Kleinschrodt. „Dazu müssen sie aber die Angst ablegen, Fehler zu machen.“ Ein Mittel zum Erfolg dürfte in Oberachern sein, über Zweikämpfe und Kompaktheit Selbstvertrauen zu holen und dann die eigenen Stärken einzubringen. Zumal Oberachern nicht unbedingt zu den heimstärksten Teams der Liga gehört. Allerdings ist Hollenbach eine Mannschaft, die auswärts gerne schwächelt.