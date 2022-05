Vor dem Nachbarschaftsderby in Grünsfeld sprachen die Fränkischen Nachrichten mit FV-Trainer Sascha Hübner.

Herr Hübner, wurde nach zwei Niederlagen die Zwangspause genutzt, um wieder Kräfte zu sammeln und Verletzungen auszukurieren?

Sascha Hübner: Was die Verletzungen betrifft, hat die Pause nicht gereicht, hier wären ein paar Wochen nötig, da sich alle Spieler schwerer verletzt haben. Kristofer Schädle mit einer Fraktur am Fuß, Ousman Jallow mit Verdacht auf Syndesmosebandriss, Yannik Winter mit Muskelfaserriss. Kräfteprobleme hatten wir nicht, von daher gab es da wenig zu sammeln. Wir haben in den zwei Wochen gut trainiert und freuen uns auf das Spiel gegen Grünsfeld.

Die Mannschaft des FC Grünsfeld hat erfahrene Spieler in ihren Reihen, die den FV verlassen haben. Wie kommt es, dass der FV trotzdem wieder um die Meisterschaft mitspielen kann?

Hübner: Die Mannschaft hat wirklich einen guten Job gemacht, mit tollen Spielern, die sich weiter entwickelt haben. Die erfahrenen Spieler in Kombination mit den „jungen Wilden“, das passt ganz gut. Gerade die Jungen haben sich in den schwierigen Zeiten mit vielen Verletzten toll entwickelt und tragen somit Ihren Teil bei. Ich bin wirklich sehr stolz auf das Team und alles ist möglich . . .

Wie stehen die Chancen beim Nachbarschaftsderby, in dem beide Teams keine Punkte zu verschenken haben?

Hübner: Das Spiel wird mit Sicherheit nicht einfach, Dominik hat ein sehr gutes Team, das zurecht auf den obersten Plätzen steht. Wir müssen sehr konzentriert spielen und alles abrufen, klar und fokussiert sein. Wichtig wird es sein, die Chancen zu nutzen, denn das hat in den letzten Wochen nicht so gut geklappt, Fußball spielen und uns auf unser Spiel konzentrieren. Ich wünsche mir hier ein richtig gutes Fußballspiel zweier toller Mannschaften mit vielen Zuschauern.