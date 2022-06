Jeder Verein im Fußballkreis Buchen hat mindestens einmal unter der Staffelleitung von Willi Holderbach in der Kreisklasse A gespielt. Das ist kein Wunder, denn das Götzinger Urgestein hat diesen Job 29 Jahre lang gemacht. Doch nun hört Holderbach auf. Mit stehenden Ovationen wurde er am Mittwochabend beim Fußballkreistag in Hirschlanden verabschiedet und einstimmig zum Ehrenkreismitarbeiter

