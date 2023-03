Wieder Favoritenschreck sein

Im zweiten von vier Heimspielen in Folge triff der TV Hardheim in der Handball-Badenliga am Samstag auf die Spielgemeinschaft Pforzheim/Eutingen. Die SG ist derzeit auf demdritten Tabellenplatz angesiedelt und hat durchaus noch Chancen auf die Meisterschaft. Ganze drei Punkte liegt die Spielgemeinschaft hinter dem Tabellenführer aus Heidelsheim/Helmsheim, undangesichts dieserSituation liegt es auf der Hand, dass die SG die Chance nutzen möchte, auch in Hardheim zu punkten. Im Hinspiel hatte der TVH eine ordentliche Niederlage bezogen und damit ist bereits klar, welcher Hochkaräter am Samstag ab 19.30 Uhr in der Walter-Hohmann-Sporthalle antritt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da muss schon wieder alles zusammenpassen um den Gästen Paroli bieten zu können und die Punkte einzufahren. Ausgerechnet jetzt hat der TVH ein Torhüterproblem. Bereits am vergangenen Samstag hatte sich Torhüter Jörn Müller bereits beim Aufwärmen am Oberschenkel verletzt, lieferte trotz Schmerzen eine grandiose Partie ab und wurde letztlich sogar zum Matchwinner. Ob er am Samstag erneut im Tor stehen kann, ist noch sehr fraglich und damit könnte als Alternative wieder Christian Ernst vorzeitig die Torwartposition einnehmen. Der hat nach seiner Verletzung allerdings selbst fünf Wochen mit dem Training aussetzen müssen, und somit wäre sein Einsatz ebenfalls ein Risiko. Beide werden aber auf die Zähne beißen und versuchen, ihre Mannschaft so zu unterstützen, dass am Ende die Revanche zur Hinspiel-Niederlage gelingt.

Hinspiel als Vorwarnung

Das 23:30 war zugleich Hardheims höchste Niederlage in der Saison, dennoch sagt Trainer Lukas Dyszy: „Wir müssen nicht unbedingt gewinnen, da wir unsere Hausaufgaben in den letzten beiden Spielen mit Bravour gelöst haben und anzuerkennen ist, dass die SG Pforzheim/Eutingen bisher eine gute Saison gespielt hat und zu Recht auf dem dritten Tabellenplatz steht.“

Mehr zum Thema Handball, Badenliga Viererpack ist so recht nach dem Geschmack des TVH Mehr erfahren Handball Vorne variabel, hinten stabil Mehr erfahren

Auch wenn die Gäste als Favorit in diese Begegnung gehen, werden die Jungs von Trainer Lukas Dyszy wieder alles versuchen, ihren Fans attraktiven Handball zu bieten und freuen sich auf diese Partie. Mit der Unterstützung der Zuschauer und der kämpferischen Einstellung des TVH wird es für den Gegner bestimmt nicht leicht, die Punkte mitzunehmen und damit ist garantiert wieder Spannung angesagt.