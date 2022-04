Wie hoch wird’s?

Während die Konkurrenten SGM Hohebach/R., in Rengershausen gegen die SGM Mulfingen II/Hollenbach II, und TSV Dörzbach/Klepsau, beim alten Rivalen in Berlichingen, vor heiklen Derbyaufgaben stehen, ist das Spitzenduo ungefährdet. Die Heimweste des FC Billingsbach dürfte auch gegen Kupferzell II blütenweiß bleiben, und für den SV Edelfingen wird es bei Schlusslicht Künzelsau II ebenfalls nur um die Höhe des Sieges gehen. Der Fünfte Schrozberg, einziger ernsthafter Verfolger dieses Quartetts, muss sich gegen Markelsheim/Elpersheim II für die 0:2-Hinspielniederlage revanchieren, um seine Minimalchance zu wahren. Mit neun Punkten aus vier Spielen ist Creglingen II/B. bestes Rückrundenteam. Tabellennachbar Morsbach, Gast in Bieberehren und im Hinspiel 1:0- Sieger, verbuchte dagegen seit der Winterpause erst ein Pünktchen. H.W.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1