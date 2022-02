Wichtige Termine im Überblick

Die Relegationsspiele im Fußballbezirk Hohenlohe starten am Donnerstag, 16. Juni, das letzte Spiel ist für Freitag, 24. Juni, angesetzt. Ausrichter werden noch gesucht, ebenso wie für die Pokalendspiele.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Relegationsspiel der Frauen findet am Sonntag, 19. Juni, statt. Die überbezirkliche Relegation geht mit der Partie der Bezirksliga-Zweiten (Hohenlohe-Unterland) am 15. Juni los.

Der Sieger trifft am 18. Juni auf den Sieger Rems/Murr-Enz/Murr. Der Landesligist wird am 26. Juni herausgefordert.

Der neuen Saison vorgeschaltet sind am Montag, 4. Juli, die Pokalauslosung und der Abschlussstaffeltag der Saison 2021/22 am Freitag, 15. Juli.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Rundenstart am 30. Juli

Am 30. Juli startet bereits die neue Runde mit der ersten Pokalrunde. Der Ligaspielbetrieb beginnt am 14. August. Bei 17/18er-Staffeln gibt es am 1./3. Oktober (Samstag/Montag) einen Doppelspieltag, der letzte Spieltag ist am 26. November (19. November bei 15/16er-Staffeln).

Vor dem Rückrundenbeginn am 5. März 2023 wird am 25. Februar 2023 das Viertelfinale im Bezirkspokal ausgetragen.

Die Pokalendspiele Herren und Frauen sind am 18. Mai 2023, der letzte Spieltag ist der 10. Juni 2023. Der Spielbetrieb der Frauen beginnt am 3. September mit der ersten Pokalrunde, am 17. September startet der Rundenspielbetrieb (bis 12. November).

Rückrunden-Start ist am 18. März 2023.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3