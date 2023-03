Wichtig für Gommersdorf

Ein weiterer schwerer Gang steht den Gommersdorfern am Samstag bevor. Zum Spiel der Verbandsliga Baden reisen die Jagsttäler zum SV Langensteinbach. Anpfiff ist um 14.30 Uhr im Karlsbader Teilort im „Sonotronic Sportpark“. Der SVL hat acht Punkte Rückstand auf den VfR Gommersdorf und rangiert auf dem ersten Abstiegsplatz. Mit 20 Punkten steht die Hogen-Truppe weiter auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

Das 1:1 am vergangenen Samstag gegen den Tabellendritten FC Zuzenhausen hat zwar keine Verbesserung in der Tabelle für den VfR gebracht, aber das Unentschieden war trotzdem Balsam für die „geschundenen Seelen“. Denn die Ausfälle waren schon gravierend. Jetzt in Langensteinbach wird das bestimmt kein Spaziergang für die Hohenloher Jagsttäler, im Gegenteil: Sie müssen die Leistung vom Samstag bestätigen, um zumindest nicht zu verlieren. Die Truppe von SV-Trainer Jens Wolfinger und vom spielenden Trainer Dominic Riedel hat sich noch nicht abgeschrieben und witterte vor allem nach dem Sieg im Heimspiel gegen Bretten Morgenluft.

Der Top-Torjäger

Ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielten beide Kontrahenten bisher, obwohl eine Leistungssteigerung bei einzelnen Akteuren nach der Winterpause laut Text in der SV-Stadionzeitung fest zu stellen ist. Überragend bei den Langensteinbachern ist der spielende Trainer Dominic Riedel, der mit seinen 15 Toren sich momentan auf der dritten Stelle in der Torjägerliste Verbandsliga eingenistet hat.

Einen Funken Hoffnung auf einen größeren Kader kann der VfR-Trainer Peter Hogen haben: „Anfang der Woche waren Tim Siegfried und Jakob Hespelt wieder im Training dabei. Ich hoffe, dass am Abschlusstraining Timo Pöthe und Eli Camacia wieder beschwerdefrei mitmachen können. Dafür ist aber bei Jan Reuther nicht klar, ob er eingreifen kann. Aber wir haben keinen Grund uns in Langensteinbach als Favoriten zu sehen.“ eub