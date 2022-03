WFV plant Verbandstag

In seiner letzten Sitzung hat der WFV-Vorstand erneut über die Einberufung eines außerordentlichen Verbandstages beraten, bei dem die Entscheidung über die Spielklassen- und Verbandsstrukturreform getroffen werden soll. Mit Blick auf das Pandemiegeschehen wurde am ursprünglichen Vorhaben, Ende März in der Sindelfinger Stadthalle zusammenzukommen, nicht festgehalten. Stattdessen ist nun geplant, den Verbandstag am Mittwoch, 25. Mai, im GAZi-Stadion auf der Waldau abzuhalten. Termin und Örtlichkeit – vorgesehen ist eine Freiluftveranstaltung – bieten ein hohes Maß an Planungssicherheit.

Der formale Beschluss zur Einberufung soll am Freitag, 8. April, im Rahmen einer Beiratssitzung durch den Verbandsvorstand gefasst werden.

