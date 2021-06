Westphal startet beim TVN am 1. Juli

Nach zwei sehr erfolgreichen Jahren verabschiedeten die TVN Fußballer am vergangenen Freitag beim noch lockeren Trainings ihren Trainer Visar Rushiti in Richtung Landesliga zum TSV Obersontheim. Gleichzeitig wurde mit Henning Westphal der neue Trainer vorgestellt.

AdUnit urban-intext1

Für Wolfgang Schmalzbauer, einer von drei Abteilungsleitern der TV N-Fußballabteilung, war die Zeit mit Visar Rushiti „spannend und interessant. Beide Mannschaften haben sich stetig weiterentwickelt“, bestätigt er dem scheidenden 44-jährigen ehemalige Profifußballer (unter anderem Carl Zeiss Jena), den es zum Landesligisten TSV Obersontheim zieht. Er hatte den TV N bereits im Frühjahr über den bevorstehenden Wechsel informiert (die FN berichteten ausführlich).

Henning Westphal wird künftig den TV Niederstetten in der Fußball-Kreisliga A3 Hohenlohe trainieren. Einst war er auch Coach des VfR Gommersdorf II. © TVN

Fast 40 Spieler waren im Training - und am sehr emotionalen Abschied konnte man feststellen, dass hier beim TVN etwas sehr Positives entstanden ist. „Den eingeschlagenen Weg wollen wir jetzt mit Henning Westphal weitergehen“, erklärt Schmalzbauer. „Und in der Kreisliga A2 wollen wir weiterhin vorne mitspielen.“

Henning Westphal, 36 Jahre alt, wurde in Halle geboren und wuchs auf Sylt auf. Beim TSV Westerland spielte er in der Jugend und wechselte dann zum Tteam Sylt. Studienbedingt verschlug es ihn dann nach Unterfranken, der SV Veitshöchheim und später der SV Löffelstelzen waren weitere Spielerstationen. Ab der Saison 2016 war er dann Spielertrainer beim VfR Gommersdorf II in der Kreisliga Buchen und stieg mit seiner Mannschaft in die Landesliga Odenwald auf. Parallel assistierte er noch Martin Schabert bei der ersten Mannschaft als Co-Trainer.

AdUnit urban-intext2

Von der Saison 2018/19 an trainierte er den 1. FC Igersheim in der Kreisliga A 3 Hohenlohe. Offizieller Trainingsauftakt und Start der Vorbereitung unter Henning Westphal ist am Donnerstag 1. Juli.