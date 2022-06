„Werden gutes Team haben“

Spannung pur: Der TSV Rosenberg kämpft in Assamstadt um den Klassenerhalt – direkt oder über die Relegation. Trainer Daniel Breitinger zeigte sich im Gespräch mit den FN voller Optimismus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Herr Breitunger, in der vorigen Spielzeit rangierte der TSV Rosenberg nach acht Spielen noch auf Rang drei. Warum reichte es in der Qualifikationsrunde nicht für die Aufstiegsrunde?

Daniel Breitinger: Leider beschäftigt uns das Verletzungspech die ganze Saison über. Ich kann mich an kaum ein Spieltag erinnern, an dem wir komplett waren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ist der Kader in einem Umbruch und könnte dieser noch stärker ausfallen, wenn der TSV aus der Landesliga absteigen sollte?

Breitinger: Es sind einige junge Spieler dazu gekommen, mit denen es riesigen Spaß macht. Sicherlich ist dies eine Veränderung, aber eine positive. Wir glauben an unsere Stärken und werden auch in der kommenden Saison ein gutes Team haben, egal welche Liga.

Stimmt es Sie hoffnungsfroh, dass Ihre Mannschaft mit einem Sieg in Assamstadt den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen kann?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Breitinger: Dass wir es in der eigenen Hand haben, haben wir uns in dieser Saison hart erarbeitet. Wir hatten so viele Rückschläge und sind trotzdem immer wieder aufgestanden und zurückgekommen. Auch das spricht für die Mannschaft. Am Montag werden wieder einige Spieler. Trotzdem freuen wir uns auf das Spiel, weil wir es uns verdient haben. ferö