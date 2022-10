Wer überwintert auf Platz eins?

Während die Kreisliga und die Kreisklasse A bereits am Samstag spielen, findet der Spieltag in der Kreisklasse B Buchen bis auf eine Begegnung (SpG Großeicholzheim/Waldhausen/Laudenberg II gegen SpG Götzingen/Eberstadt/Schlierstadt II wird am Freitag ausgetragen) am Sonntag statt. Der Grund: Die unterste Klasse verabschiedet sich nach diesem Wochenende bereits in die Winterpause, während die beiden anderen Klassen schon an Allerheiligen wieder ran müssen.

Und welche Mannschaft sich als „Herbstmeister“ in die Winterpause verabschieden wird, steht noch nicht fest. Die besten Chancen haben die SpG Bofsheim/Osterburken II und die SpG Ahorn. Beide Teams haben 25 Punkte auf dem Konto, Bofsheim/Osterburken II sicherte sich jüngst einen Sieg im Top-Duell gegen die SpG Krautheim/Westernhausen II. Die Jagsttäler stehen nur einen Punkt hinter dem Spitzenduo. Sie haben damit auch noch Chancen auf den Titel „Herbstmeister“, müssen aber auf Schützenhilfe von den Spielgemeinschaften Buchen III/Hettingen II und Rippberg-Wettersdorf/Glashofen II hoffen, die gegen die beiden Top-Mannschaften spielen.

Sowohl Krautheim/W. II (in Blau) als auch Bofsheim/O. II haben noch Chancen auf die Herbstmeisterschaft. © Herrmann