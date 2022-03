Wer stoppt Meister?

Das Spitzenspiel in der Frauenfußball-Landesliga findet am Sonntag um 14 Uhr in Eichel statt. Beide Teams betreten zum ersten Mal nach der Winterpause den Rasen und werden den Zuschauern sicher ein umkämpftes und spannendes Spiel liefern. Der Tabellenführer aus dem Taubertal bereitete sich mit zahlreichen Vorbereitungsspielen auf die kommenden schweren Spiele vor, muss jedoch aufgrund von Erkrankungen auch die Mannschaft neu aufstellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Hinspiel im Oktober gewann man 1:0. Sollte es wiederum gelingen, als Sieger vom Platz zu gehen, könnten man den Vorsprung in der Tabelle ausbauen und einen wichtigen Schritt nach vorne machen.

Besonders schwierig wird die Aufgabe für die Abwehr der SpG werden. Die Torschützin vom Dienst, Lena Meister, war schon sage und schreibe elfmal erfolgreich für den FC Eichel. Ihre Laufwege einzugrenzen und selbst den Spielaufbau zu forcieren wird die Hauptaufgabe sein. Ob dann der Rücktritt von Stürmerin Verena Dörr und dem krankheitsbedingten Ausfall von Ellen Boccagno zu kompensieren sein wird, bleibt abzuwarten. sth

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2