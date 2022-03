Wer dabei sein will, sollte sich jetzt anmelden

Die Badischen Meisterschaften im Ü-Fußball werden am 2./3. Juli 2022 beim FV Graben ausgetragen. Anmelden können sich Frauenteams in der Altersklasse Ü35 und Männerteams in den Altersklassen Ü32, Ü40, Ü50 und Ü60 bis 30. April.

Die Wettbewerbe der Männer Ü32 und Ü40 werden elf gegen elf auf Großfeld ausgetragen, eine Mannschaft besteht aus maximal 18 Spielern. Die Ü50- und Ü60-Männer spielen sieben gegen sieben auf Kleinfeld, ein Team umfasst bis zu zehn Spieler.

Teilnahmeberechtigt sind nur Mitgliedsvereine des BFV. Die Spieler müssen während des Kalenderjahres, in dem die Meisterschaft stattfindet, das entsprechende Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. Spielberechtigt sind nur Spieler, die der DFB-Spielordnung eine Feldfußball-Spielerlaubnis für den teilnehmenden Verein oder die Spielgemeinschaft (bestehend aus maximal zwei Vereinen) nachweisen können und die auf der vom Verein vorzulegenden Spielberechtigungsliste im DFBnet eingetragen sind. Nur Spieler auf dieser Liste dürfen eingesetzt werden. Zusätzliche „Gastspieler“ sind nicht teilnahmeberechtigt.

Bei den Ü60-Männern dürfen unbegrenzt Gastspieler zum Einsatz kommen. Der Verein oder die Spielgemeinschaft muss eine Spielerliste vor der Badischen Meisterschaft beim BFV einreichen. Nur Spieler auf dieser Liste dürfen eingesetzt werden. Am Veranstaltungstag muss die Spielberechtigungsliste vorgelegt werden und die Spieler müssen sich durch einen amtlichen Lichtbildausweis legitimieren.

Auch der Frauenwettbewerb findet im sieben gegen sieben auf Kleinfeld statt. Für den Kader können höchstens zehn Akteurinnen gemeldet werden. Teilnahmeberechtigt sind nur Mitgliedsvereine des BFV. Spielgemeinschaften sind zugelassen. Dabei können die Aktiven der Mannschaft aus mehr als zwei verschiedenen Vereinen kommen. Die Spielerinnen müssen während des Kalenderjahres, in dem die Meisterschaft stattfindet, das 35. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben. Es können auch Nicht-Vereinsspielerinnen teilnehmen. Am Veranstaltungstag muss der Verein eine Spielerinnenliste vorlegen und die Spielerinnen müssen sich durch einen amtlichen Lichtbildausweis legitimieren.

Die Siegermannschaften qualifizieren sich für die Süddeutsche Meisterschaft am 30. und 31. Juli 2 in Oberkirch (Südbadischer Fußballverband). Die Süddeutschen Meister mit Ausnahme des Ü60-Wettbewerbs können sich für den DFB-Cup qualifizieren, der am 24./25. September in Berlin stattfindet.

