Wenn die Joker stechen

1. FC Umpfertal – TuS Großrinderfeld 4:2

Umpfertal: Nied, Oehm, Fischer (53. Kuntschik), Lorenz, Herrmann, Wild, M. Dürr (85. Schütz), Müller (73. F. Dürr), Stelzer, Krenz, Tunga (53. Würzberger).

Großrinderfeld: Liebenstein, Schwab, N. Michel (66. J. Berger), Gernert, K. Michel, M. Richter, F. Richter, Schmitt, F. Michel, Stolzenberger (79. Kritz), Mühleck.

Tore: 0:1 (10.) K. Michel, 0:2 (27.) F. Michel, 1:2 (33.) M. Dürr, 2:2 (34.) Tunga, 3:2 (87., F. Dürr), 4:2 (90. Schütz). – Schiedsrichter: Pascal Maurer (Gerchsheim). – Zuschauer: 300.

Zu Beginn der ersten Hälfte war der TuS die aktivere Mannschaft und ging früh per Elfmeter durch K. Michel in Führung. Vorausgegangen war eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft des FCU, was in einem Foul im Sechzehnmeterraum mündete. Beflügelt durch die Führung zog es Großrinderfeld weiter in Richtung Tor von Nied, so konnte F. Michel nach einer guten halben Stunde einen Abpraller zum 2:0 verwerten. Umpfertal musste nun wach werden – so geschehen durch das Traumtor von M. Dürr. Aus gut 20 Metern zog er von halbrechts einfach mal ab und schickte den Ball nach Giebelstadt. Nur wenige Augenblicke später egalisierte Tunga dann die Führung des TuS zum 2:2-Halbzeitstand.

Umpfertal startete besser in Halbzeit zwei, blieb allerdings vor dem Tor lange zu ungefährlich – bis „Crouch“ ins Spiel kam. F. Dürr drehte das Spiel zum 3:2! Kurze Zeit später stach dann Joker Nummer zwei: Schütz erhöhte zum 4:2-Endstand. Das war ein aufregendes Spiel aus Sicht des 1. FC Umpfertal, der sich nun weiter Luft im Abstiegskampf verschafft. Anders der TuS: Das Wöppel-Team steht weiter nur knapp über dem Strich.