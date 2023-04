Wenn der Plan des Trainers aufgeht

SV Stuttgarter Kickers – FSV Hollenbach 0:1

Stuttgart: Otto, Kammerbauer (81. Moos), Colic (67. Blank), Maier, Campagna (67. Kiefer), Dicklhuber, Riehle, Kolbe, Maier, Polauke, Eroglu (46. Berisha).

Hollenbach: Hörner, Schülke, Minder (81. Hahn), Kleinschrodt, Scherer (60. Rohmer), Kurz (86. Baust), Limbach, Schiek, Uhl, Krieger (46. Specht), Schmelzle.

Tor: 0:1 (69.) Michael Kleinschrodt. – Schiedsrichter: Timo Lämmle (Rommelshausen). – Zuschauer: 4100.

Dem FSV Hollenbach ist an Gründonnerstag die große Überraschung geglückt. Gegen den Oberliga-Tabellenführer Stuttgarter Kickers gelang ein unter dem Strich nicht unverdienter 1:0-Sieg. „Der Matchplan ist aufgegangen“, sagte FSV-Trainer Dirk Prediger, der seinem Team genau die richtige Taktik mit nach Degerloch gegeben hatte. „Wir haben alles auf dem Platz gegeben.“

Froh und stolz war auch Manager Karl-Heinz Sprügel. „Das war so nicht unbedingt zu erwarten. Aber es war eine überragende Leistung der ganzen Mannschaft.“ Trotzdem hob er Michael Kleinschrodt und Lorenz Minder etwas heraus. „Heute hat der Gegner mal einen Fehler gemacht, den wir ausgenutzt haben. Selbst haben wir keine gravierenden Fehler gemacht.“

In der ersten Hälfte hielt Hollenbach gut mit. Defensiv stabil stand die Prediger-Truppe, aber sie verteidigte nicht nur. Wenn sich die Möglichkeit ergab, suchten sie auch in der Offensive ihre Chancen. Und die Gäste hatten fast die besseren. In der dritten Minute gab Michael Kleinschrodt den ersten Warnschuss ab, überwand Torhüter Otto aber nicht. In der 16. Minute setzte sich dann mal der Stuttgarter Konrad Riehle durch, doch sein Schuss wurde noch abgefälscht. Gerade Riehle war es, der auf der linken Seite mit seiner Geschwindigkeit immer wieder Akzente setzte. Aber wenn mal was durchkam war immer ein Hollenbacher Bein dazwischen.

Vier Minuten danach landete der Kopfball von Scherer genau bei Otto. Der FSV gestaltete die Partie offen und hatte in der 24. Minute die nächste Möglichkeit. Scherer legte von der Grundlinie zurück, Otto blieb aber gegen Minder Sieger.

Nach rund einer halben Stunde entwickelten die Stuttgarter etwas mehr Druck. Doch die Hollenbacher hielten dagegen und ließen auch jetzt nur wenig zu. Die beste Kickers-Möglichkeit durch Eroglu, der aus spitzem Winkel abzog, lenkte Hörner zur Ecke. Einen Schuss von Loris Maier (45.) parierte er ebenfalls. Das 0:0 zur Pause ging durchaus in Ordnung, weil Hollenbach sehr konzentriert auftrat und auch immer wieder im Spiel nach vorne gefährlich war.

Erst zu hoch, dann drin

Das Bild änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht allzu sehr. Doch nun unterliefen den Gastgebern innerhalb kurzer Zeit zwei Fehler im Spielaufbau. Michael Kleinschrodt eroberte den Ball und Benjamin Kurz (67.) zielte aus 16 Metern etwas zu hoch.

Zwei Minuten später erkämpfte sich wieder Kleinschrodt den Ball, lief durch, an Otto vorbei und erzielte in der 69. Minute die Führung. Der FSV blieb aber auch danach mutig und zog sich nicht etwa weiter zurück. Den Stuttgartern fiel aber nicht allzu viel gegen die konsequente Defensive ein. Einen Schussversuch blockte Arne Schülke mit dem Knie. Ansonsten fanden die Gastgeber kaum ein Durchkommen.

„Die erste Halbzeit war ausgeglichen. In der zweiten haben wir deren Fehler genutzt. Am Ende haben wir dann alles reingeschmissen und gut verteidigt. Unter dem Strich war der Sieg nicht unverdient“, lautete das Resümee von Dirk Prediger. Dementsprechend enttäuscht war Kickers-Coach Mustafa Ünal. „Wir haben denen in die Karten gespielt und uns auf das Spiel des Gegners eingelassen.“