Weniger schön, dafür aber erfolgreich

Das gab es lange nicht: Die Würzburger Kickers haben eine Siegesserie zu verteidigen. Nach zwei Drittliga-Siegen in Folge, gegen den SV Wehen Wiesbaden (1:0) und Borussia Dortmund II (3:1), soll an diesem Freitagabend im Heimspiel gegen Viktoria Köln (19 Uhr, Flyeralarm Arena Würzburg) der nächste „Dreier“ eingefahren werden. Drei Siege in Folge gelangen den „Rothosen“ letztmals im Juni 2020. Warum mit den Kickers im Abstiegskampf plötzlich wieder zu rechnen ist.

Als Ralf Santelli im Februar den Cheftrainerposten übernommen hatte, lagen die Würzburger Kickers am Boden. Nichts schien mehr zu gehen, nach einem desolaten Jahresstart mit nur einem Punkt und 1:12 Toren aus den ersten sechs Spielen. Die sechs Punkte Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen wirkten unerreichbar weit entfernt. Nach etwas mehr als einem Monat im Amt, hat der 53-Jährige die Hoffnung zurück an den „Dalle“ gebracht, mit neun Punkten und 10:8 Treffern aus fünf Partien und nur noch einen Punkt zum rettenden Ufer.

Die Schwachstellen aus der Zeit vor Santelli, die sich unter seinen Vorgängern Torsten Ziegner (bis zum elften Spieltag) und Danny Schwarz (bis zum 25.) wie ein roter Faden durch die Saison zogen, scheinen endlich überwunden. In der Schlussphase etwa begann eigentlich allwöchentlich das große Zittern in der Würzburger Hintermannschaft. 15 Gegentreffer kassierte der FWK in der letzten Viertelstunde eines Spiels – der schlechteste Wert der Liga. Das kostete viele Punkte.

Unter Santelli haben die Kickers zuletzt den Spieß umgedreht. In der zurückliegenden englischen Woche erzielten die Kickers vier Treffer in der Endphase, einschließlich beim Totopokal-Viertelfinalsieg gegen Schweinfurt und kassierten dabei keinen einzigen Gegentreffer. „Wir haben das trainiert“, erklärte Santelli die recht simple Lösung eines Monate andauernden Problems seiner Mannschaft: „Solche Situationen kannst du im Training simulieren. Das ist keine Erfindung von mir.“ Die Mechanismen greifen mittlerweile und dazu kommt die mentale Komponente. Die jüngsten Erfolge brachten das geschundene Selbstvertrauen zurück.

Das dürfte auch an der neuen Offensivstärke der Kickers liegen. Vor Santelli erzielten die Unterfranken in 25 Partien gerade einmal 17 Treffer. Im letzten Spieldrittel präsentierte sich die Mannschaft bis noch vor einem Monat erschreckend harmlos und im Grunde kaum drittligawürdig. Das hat sich geändert.

„Wir hatten versucht, Fußball zu spielen, haben uns aber nicht mit Ergebnissen belohnt“, fasst Mittelfeldmann Fanol Perdedaj die Vergangenheit zusammen. „Jetzt spielen wir weniger schönen Fußball, belohnen uns aber und sind eiskalt vor dem Tor.“ Dafür sorgt auch Rückkehrer Marvin Pourié, der nach seiner Suspendierung zum Jahresanfang, mit Santellis Dienstantritt begnadigt wurde und seither zwei Treffer erzielte und zwei vorbereitete. Die schnörkellose Spielweise, bei der es wichtig ist, den Ball möglichst schnell und weit in die gegnerische Hälfte zu spielen, kommt dem FWK im Abstiegskampf entgegen.

Auch in Sachen Kampf und Einsatzbereitschaft wurde der Abstiegskampf mittlerweile angenommen. Trotzdem sind die Kickers weiterhin zum Siegen verdammt. Schwächephasen darf man sich keine mehr erlauben, davon gab es in der Saison schon zu viele. Im Spiel gegen Köln werden, wie zuletzt, unter anderem die Leistungsträger André Becker, Lars Dietz und Marvin Stefaniak fehlen. Corona-bedingt wird zudem auch Youngster Louis Breunig, der gegen Dortmund sein erstes Profitor erzielte, ausfallen. Zurück in den Kader kehren dafür Peter Kurzweg und Maximilian Breunig.