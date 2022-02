Weiterer Trainer muss gehen

Fußball-Drittligist Viktoria Berlin hat sich unmittelbar nach der 0:2-Niederlage in Wiesbaden von Aufstiegstrainer Benedetto Muzzicato getrennt. Das teilten die „Himmelblauen“, die seit fünf Spielen auf einen Sieg warten und zwei Zähler vor dem SC Verl auf dem ersten Abstiegsplatz stehen mit. Peer Jaekel, Geschäftsführer von Viktoria Berlin, sagt: „Wir haben die letzten Wochen gemeinsam eingehend analysiert und in den vergangenen Tagen sehr offene Gespräche geführt. Nach den Spielen gegen Braunschweig und Wehen Wiesbaden sind wir einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um an die erfolgreichen Auftritte in der Hinserie anknüpfen zu können.“ Ein Nachfolger Muzzicatos steht noch nicht fest. pati

