Weitere Termine

Das Interesse war riesig: 100 Teilnehmende erhielten in den vergangenen Tagen einen Einblick in die Welt der sozialen Medien für Amateurvereine. Aufgrund der großen Resonanz stehen bereits neue Termine zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den beiden je 90-minütigen Online-Schulungen für Einsteiger und Fortgeschrittene aus allen drei baden-württembergischen Fußballverbänden drehte sich alles um „Social Media für Amateurvereine“. Die Teilnehmenden bekamen Tipps & Tricks an die Hand, wie sie erfolgreich in den sozialen Medien durchstarten können, auf welchen Kanälen sie präsent sein und auf welche Inhalte sie setzen sollten. Zahlreiche Best-Practice-Beispiele und der Austausch in Kleingruppen rundeten den Vortrag ab.

Damit möglichst alle Interessierten auch an der Social-Media-Schulung teilnehmen können, gibt es bereits neue Termine:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Social-Media-Schulung für Einsteiger: Dienstag, 8. Februar, um 18 Uhr. Diese Schulung richtet sich an Vereinsmitglieder, die noch keine bzw. wenig Erfahrung mit Social Media haben, die Basics (Unterschiede Facebook/Instagram, Inhalte und Reichweite generieren) kennenlernen und erfahren möchten, wie ein guter Start in Social Media funktionieren kann.

Social-Media-Schulung für Fortgeschrittene: Mittwoch, 9. Februar, um 18 Uhr. Diese Schulung richtet sich an Vereinsmitglieder, die bereits eine Vereins-Plattform betreuen und mehr über Content-Creation erfahren möchten. kgu

Info: Anmeldungen: https://bit.ly/Social-Media-SchulungfuerVereine2022

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3