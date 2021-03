Die Fußball-Frauen der TSG Hoffenheim sind im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Am Freitagabend unterlagen die Hoffenheimerinnen dem FC Bayern München in einem hochspannenden Duell mit 1:2 (0:1). Lea Schüller traf im ersten Durchgang zur verdienten Führung für den stark aufspielenden Tabellenführer der Frauen-Bundesliga (29.) und erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (48.). In Folge stemmte sich die TSG mit aller Macht gegen die drohende Niederlage, doch es reichte am Ende nur zum Anschlusstreffer von Tabea Waßmuth (60.).

Der FC Bayern München überrollte die TSG gnadenlos und schon in den ersten fünf Minuten erspielten sich die Gäste mehrere hochkarätige Chancen. Lea Schüller überraschte Martina Tufekovic beim Spielaufbau und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie (29.). Die TSG dann aber in den zweiten Durchgang, wurde jedoch nur drei Minuten nach Wiederanpfiff eiskalt erwischt. Lea Schüller erhöhte per Kopf auf 2:0 für München (48.). Doch die Hoffenheimerinnen ließen sich vom zweiten Gegentor nicht beirren, Tabea Waßmuth traf zum Anschluss (60.). Spannung pur bot dann nochmal die Schlussphase, in der die TSG tapfer kämpfend alles versuchte, um sich in die Verlängerung zu retten, aber glücklos blieb. pik