Was der FSV gut hinbekommt

Zwei Siege in Folge geben dem FSV Hollenbach etwas Rückenwind. Aber die nächste Aufgabe wartet bereits am Freitag um 19 Uhr auf den Oberligisten. Die Hollenbacher sind zu Gast beim FC Nöttingen. Beim ersten Hollenbacher Ausflug in die Oberliga standen sich die beiden Teams regelmäßig gegenüber. Zehn Mal um genau zu sein. Das letzte Aufeinandertreffen liegt nun mehr als sechs Jahre zurück und ging mit 4:2 an den FSV. Nur einmal hieß es in den Duellen Unentschieden, fünf Mal gewann Nöttingen. „Es waren immer enge Spiele“, erinnert sich FSV-Trainer Martin Kleinschrodt.

Die Nöttinger kamen nicht gut in die Saison, wechselten schon den Trainer und stehen auf Rang 14 der Tabelle. Nach dem Trainerwechsel gab es einen 4:0-Heimsieg gegen den FV Ravensburg und zuletzt ein 1:1 im Derby gegen den Aufsteiger ATSV Mutschelbach. „So ein Trainerwechsel bringt immer neuen Schwung“, sagt Kleinschrodt. „Das ist ein erfahrener Oberligist mit Ambitionen. Die wollen sicher wieder ihre Heimstärke ausspielen. Aber uns tun die beiden Siege gut. Wir können das aber auch richtig einschätzen und fahren nach Nöttingen um einen Punkt zu holen. Wenn es mehr wird, auch gut.“ Trotz der Tabellensituation weiß der FSV-Trainer aber auch um die Stärken beziehungsweise um den individuell hochkarätigen Kader der Gastgeber. Mit Niklas Hecht-Zirpel hat der FCN einen Unterschiedsspieler auf der Spielmacherposition, dazu kommt Anton Fink mit seinen 77 Zweitliga-Spielen und mit seinen 136 Treffern in der 3. Liga.

Noah Krieger ist mit dem FSV Hollenbach derzeit in der Oberliga gut unterwegs. Schon am Freitagabend soll es in Nöttingen mit dem dritten Sieg in Folge klappen. © Stolz

„Bei denen ist schon Qualität da“, sagt Kleinschrodt. „Wie Holzhausen darf man die nicht zur Entfaltung kommen lassen. Wir stemmen uns dagegen. Ziel ist, dort zu bestehen. Wir müssen jetzt sehen, wo die ihre Stärken haben.“ Und dann wird es darum gehen, dass die Hollenbacher es schaffen, diese zu unterbinden und trotzdem ihr Spiel aufzuziehen – so wie gegen Holzhausen beim 2:0-Sieg am vergangenen Samstag. „Das war über das ganze Spiel gesehen eine unserer besten Saisonleistungen“, sagt Kleinschrodt dazu. „Wir haben uns gut auf den Gegner eingestellt ohne unser eigenes Spiel zu vernachlässigen. Das bekommen wir im Moment gut hin.“

Da kommt ihm momentan auch der große Kader recht, durch den Kleinschrodt rotieren kann und so dem einen oder anderen auch die Möglichkeit zur Regeneration gibt. „Dadurch sind wir auch immer wieder frisch und können konzentriert ins Spiel gehen“, sagt der Trainer. Dadurch wurden zuletzt die Eigenfehler minimiert – was dann zu den positiven Ergebnissen führte und in der Momentaufnahme dem FSV Platz sechs in der Tabelle bescherte.