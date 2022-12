„Warum? Weil es Spaß macht!“

Mit dem Wettbewerb „Danke Schiri“ ehrte auch die Schiedsrichtervereinigungen (SRVgg) Tauberbischofsheim gemeinsam mit dem bundesweiten Partner „Das Örtliche“ besonders engagierte Schiedsrichter auf Kreisebene.

Vor dem Derby des FV Brehmbachtal gegen den SV Pülfringen fand die „Danke Schiri“- Ehrung im Fußballkreis Tauberbischofsheim statt. Der Vorsitzende der SRVgg Peter Weingärtner nutzte die tolle Kulisse von zahlreichen Zuschauern und den beiden Teams, die für die geehrten Unparteiischen Spalier standen, für die Urkundenübergabe.

In der Kategorie Ü50 ehrte die SRVgg Tauberbischofsheim Norbert Müller aus Külsheim, der bereits seit 44 Jahren als Schiedsrichter aktiv ist. In dieser Zeit hat Müller über 1500 Spiele selbst geleitet und bei mehr als 400 Spielen an der Linie gestanden. Auch am Wochenende der Ehrung ließ er es sich nicht nehmen, das Vorspiel zwischen der zweiten Mannschaft des FV Brehmbachtal und der dritten Mannschaft von Eintracht Nassig zu pfeifen. Während seiner über 40-jährigen Schiedsrichter-Karriere war Müller auch aktives Mitglied im Sschiedsrichter-Ausschuss und als Verbandsschiedsrichter aktiv.

Besonders betonte die SRVgg, dass ihm die Neugewinnung von Nachwuchs sehr am Herzen liege und er aus seinem Heimatverein bereits knapp 20 Neulinge für die Schiedsrichterei begeistert hat. Das bekräftigt Müller auch selbst: „Damit der Fußball künftig weiter fair und den Regeln entsprechend in allen Spielklassen gespielt werden kann, brauchen wir dringend Nachwuchs.“

Der Einteiler

Andy Grüßung erhielt die Ehrung in der Kategorie U50. Der Kreuzwertheimer leitete seit 1998 über 1000 Spiele und war mehr als 250 Mal als Assistent im Einsatz. Direkt im Anschluss an die Ehrung stand Grüßung höchstpersönlich als Unparteiischer im Derby zwischen dem FV Brehmbachtal und dem SV Pülfringen auf dem Platz (wir berichteten). Seit der Saison 2014/2015 teilt er in der SRVgg Tauberbischofsheim Schiedsrichter für die Spiele ein und ist seitdem auch aktives Mitglied im Schiedsrichter-Ausschuss des Fußballkreises Tauberbischofsheim. Auf die Frage, warum er andere Menschen für die Schiedsrichterei be-geistern möchte, hat Grüßung eine einfache Antwort parat: „Weil es Spaß macht – alleine aber auch im Gespann – und man es auch ohne fußballerisches Talent auf den Platz schaffen kann.“ Das Beste an seinem Hobby bleibt für ihn, viele verschiedene Persönlichkeiten kennenzulernen und dadurch auch Freundschaften zu knüpfen.

Die Fahne der Frauen hält Ramona Haberkorn aus Pülfringen in der SRVgg Tauberbischofsheim hoch. Sie hat erst Anfang 2021 ihre Schiedsrichterausbildung abgeschlossen. Seitdem leitete sie 24 Partien und war bei 25 Spielen an der Linie im Einsatz. Haberkorn zeichnet sich durch ihre aktive Teilnahme an allen Veranstaltungen der Schiedsrichter-Vereinigung aus, wobei sie stets unterstützend zur Stelle ist.

Obwohl es für sie „als Frau nicht immer einfach im Männerfußball ist“, schätzt sie ihr Hobby: „Als Schiedsrichterin erfahre ich immer mehr Akzeptanz, Anerkennung und Mitgefühl für die Arbeit als Schiri.“ Ehrenamt wird im Hause Haberkorn groß geschrieben: Zusätzlich zu ihrem Schiedsrichterdasein engagiert sich die junge Frau beim Roten Kreuz, bei der Feuerwehr und spielt selbst auch aktiv Fußball in der Frauenmannschaft des SV Pülfingen, wo sie auch als Torschützenkönigin glänzt.

„Für mich persönlich war es eine große Freude, als ich von der Nominierung erfahren habe“, freut sich Haberkorn. „Die Ehrung macht mich stolz und motiviert mich zugleich, mein Hobby weiter auszuüben.“