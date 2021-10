Wally Pfenning vom FC Eichel offiziell im „Club 100“

Im Deutschen Fußball Museum in Dortmund fand die offizielle Ehrungsveranstaltung für die diesjährigen „Club-100-Mitglieder“ statt. Diese Auszeichnung wurde unter anderem auch Waltraud „Wally“ Pfenning vom FC Eichel für ihre außerordentliche Tätigkeit und ihr herausragendes Engagement zuteil. Vorgenommen wurde die Ehrung von DFB-Vizepräsident Peter Peters. Unter den weiteren Gästen aus der Welt des Fußballs nahmen unter anderem auch DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich, DFB-Botschafter für Fair-Play Jimmy Hartwig, Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich, Hall-of-Fame Mitglied Renate Lingor und der Weltmeister von 2014 Benedikt Höwedes teil. Als badische Vertreter waren BFV-Präsident Ronny Zimmermann, Vizepräsident für Gesellschaftliche Verantwortung Sven Wolf sowie sein Vorgänger Helmut Sickmüller vor Ort.

Seit der Gründung der Aktion Ehrenamt im Jahr 1997 verleiht der DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den DFB-Ehrenamtspreis. Das nun seit über 20 Jahren fortlaufende Bestehen macht die Aktion Ehrenamt gleichzeitig zur am längsten bestehenden Aktion des DFB. Im Laufe der Zeit hat sich die Aktion stetig weiterentwickelt, ohne jedoch ihren bewährten Kern zu verlieren. Dieser besteht daraus, dass die Ehrenamtsbeauftragten mit viel Fingerspitzengefühl die Preisträger aus jedem der 266 Fußballkreise auswählen. Diese werden, stellvertretend für die 1,7 Millionen ehrenamtlich und freiwillig Engagierten in den Amateurvereinen, für ihre hervorragenden ehrenamtlichen Leistungen ausgezeichnet.

Alle Preisträger werden von den Landesverbänden zu „Dankeschön-Wochenenden“ eingeladen, die unter anderem auch sportpolitische Diskussionen mit Prominenten und Besuche von Bundesligaspielen beinhalten. Aus allen Kreissiegern werden anhand eines bestimmten Kriterienkatalogs zudem noch die 100 herausragend engagierten Ehrenamtlichen für ein Jahr in den „Club 100“ des DFB aufgenommen. kg