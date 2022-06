Walldürn ganz souverän

JSG Eintracht 93 Walldürn heißt der Meister in der D-Junioren-Meisterstaffel Buchen. Mit 24 Punkten und 49:3 Toren bei acht Spielen in der Vorrunde hatte sich das Team als souveräner Vorrundengruppen-Erster der Staffel 1 für die Meisterschaftsrunde 2021/22 qualifiziert. Hier kam die Mannschaft in zehn Spielen auf 28 Punkte und 42:4 Tore. Als erfolgreiche Trainer fungierten Rene Haun und Uwe Bernhardt. Im Anschluss an das letzte Saisonspiel übermittelte das Kreisjugendauschussmitglied und Jugendvertreter David Schiffmacher die Gratulation von Kreisjugendleiterin Patricia Jakob und D-Junioren-Staffelleiter Lukas Hauck. Bild: Bernd Stieglmeier

